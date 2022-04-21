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Bu leylek futbol sahasında martıların arasında dinlenmeyi yeğledi Baharın gelmesiyle leylekler, kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye dönüyor

İHA

Trabzon'da pek sık görülmeyen leylekler baharın gelmesiyle birlikte zaman zaman farklı yerlerde ortaya çıkarken, futbol sahasında martıların arasında görüntülenen bir leylek ilgi odağı oldu.

Bu leylek futbol sahasında martıların arasında dinlenmeyi yeğledi Baharın gelmesiyle leylekler, kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye dönüyor

Trabzon’da pek sık görülmeyen leylekler baharın gelmesiyle birlikte zaman zaman farklı yerlerde ortaya çıkarken, futbol sahasında martıların arasında görüntülenen bir leylek ilgi odağı oldu.
Baharın gelmesiyle leylekler, kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye dönüşleri Şubat ayının ortalarında başlarken, ilk gelenlerin yaşça büyük, deneyimli bireyler olduğu belirtildi.
Trabzon’da futbol sahasında martıların arasında görüntülenen bir leylek ilgi odağı olurken, leyleklerin Trabzon’a çok nadir uğradıkları kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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