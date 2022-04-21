Hami Mandıralı'dan Makedonya'daki eski takım arkadaşının mezarına ziyaret

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Trabzonspor'un efsanevi oyuncusu, eski Milli futbolcu Hami Mandıralı, U18 Milli Takımı ile gittiği Makedonya'ya eski takım arkadaşı kaleci Petar Milosevski'nin mezarını ziyaret etti.

19982001 yılları arasında Trabzonspor'da, 20042005 yılında da Akçaabat Sebatspor'da forma giyen Makedon kaleci Petar Milosevksi'yi unutmayan Mandıralı, eski takım arkadaşının mezarına çiçek bıraktı. Hami Mandıralı'ya ziyaretinde Petar Milosevski'nin eşi İrena da eşlik etti.

Futbola 1989 yılında başlayan Milosevksi, 2012 yılında jubilesini yapmıştı. 1973 doğumlu Kuzey Makedonyalı kaleci, 2014 yılında 40 yaşında iken hayata gözlerini yummuştu.

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