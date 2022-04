Karlar eridi, Mor Yayla'nın Mavi Yıldız çiçekleri kendini gösterdi Yaylalarda kışın sert geçmesi üzerine geçtiğimiz yılların aksine geç açan Mavi Yıldız çiçekleri Kadıralak Yaylası'nda görsel şölen oluşturuyor Kadıralak Yaylasının mor ve maviye boyanmaya başladığını gören yöre sakinleri manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı

Yörede “Mor Yayla” ismi ile de bilinen her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası karların erimeye başlaması ile birlikte mavi ve mor renklere bürünmeye başladı.

Kadıralak Yaylası'nda karlar eriyince her yıl görsel bir şölen sunan Mavi Yıldız çiçekleri de kendini gösterdi. Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, baharın gelmesi ile birlikte fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olmaya aday görüntüsüne yeniden kavuştu. Bu yıl kışın bölgede yüksek kesimlerde sert geçmesi üzerine geçtiğimiz yılların aksine geç açan Mavi Yıldız çiçekleri görsel şölen oluştururken, çiçeklerin açtığını duyan yöre sakinleri yaylaya akın etti.

Yöre sakinlerinden Mehmet Akif Bektaş, her yıl Nisan ayında çiçeklerin açmaya başladığını belirterek, "Bu çiçekler sayesinde yerli ve yabancı turistler yaylamıza geliyor. Çiçekler yaylaya farklı bir güzellik katıyor. Bu çiçeklerin 2 haftalık ömrü var. Bu sene çiçekler geç açtı. Kar tamamen kalkmış değil ama çiçekler açmaya başladı. Bu mevsimde herkesin sosyal medyasında Kadıralak Yaylası’nın fotoğrafları vardır. Herkesi Kadıralak yaylasına bekliyoruz" dedi.

Ali İhsan Bektaş ise, çevre illerinde yıldız çiçeklerini görmeye gelenlerin olduğunu kaydederek "En iyi çiçek bu sene olacak. Önümüzde don ve kar yağışı yok. Geçtiğimiz senelerde çiçekler açtıktan sonra kar yağışları olmuştu. Bunun sonucunda çiçekler yanmıştı. Bu sene çok farklı olacak. Tam zamanı şimdi. Bazen Mart ayının sonunu doğru açıyordu. Sıcaklıkların artmasıyla çok güzel görsel şölen olacak. Çevre illerden bu çiçekleri görmeye gelenler oluyor. Sosyal medyadan gören geliyor" şeklinde konuştu.

Kadıralak Yaylası'nda mavi yıldız çiçeklerinin açtığını duyarak yaylaya gelen Rabia Malkoçoğlu da, "Çiçekler açınca her zaman gelmeye çalışıyorum. Her dönem buradayım. Gelip fotoğraf çekiliyor. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşınca arkadaşlarım merak ediyor. Çok güzel bir yer. Doğası güzel. Herkesin görmesini isteriz" ifadelerini kullandı.



Yapay bir gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor

'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren 'Mavi yıldız' çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor.

