Eşini çay bahçesinde öldüren koca, barışmak istemiş (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Trabzon'da, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev´i buluştukları çay bahçesinde tabancayla başından vurarak öldüren Elvin Umayev, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-04-22 14:27:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.