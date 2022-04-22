Trabzonspor şampiyonluk için Adana virajında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor şampiyonluk için Adana virajında

DHA

Trabzonspor şampiyonluk için Adana virajında


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında erken şampiyonluğun son virajında olan Trabzonspor, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 73 puanı bulunan bordo mavililer erken şampiyonluk rekoru için galibiyet hedefliyor.
Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunda Fenerbahçe´nin rekorunu kırmak ve ligde 4 haftadır yaşadığı galibiyet hasretine son vermek için yarın Adana Demirspor karşısına çıkacak. 3 puan hedefiyle mücadele edecek bordo mavililerin gözü, diğer yanda bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında olacak. Karadeniz ekibi, yarın deplasmanda Adana Demirspor´u mağlup etmesi ve ligdeki en yakın rakibi Fenerbahçe´nin Rize´de puan ya da puanlar kaybetmesi halinde ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon olarak rekor kıracak.
48 YILLIK REKABETTE FIRTINA ÜSTÜN
Karadeniz fırtınası, geçtiğimiz sezon Süper Lig´e yükselen rakibiyle lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.33 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Adana deplasmanında rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo mavili ekip, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer rakibine Adana´da son olarak 1989 yılında mağlup olurken 33 yıldır rakibine deplasmanda yenilmiyor.AVCI´NIN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Adana Demirspor ile 4 kez karşılaşırken, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avcı, bordo mavili takımın başında 2 kez karşılaştığı rakibine karşı son olarak, Vincenzo Montella yönetimindeki ligin 15´inci haftasında oynanan müsabakada 2-0 galip gelmişti. Trabzonspor´daki hocalık kariyerinde ise ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında yaşayan Avcı´nın takımı, geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda oynanan müsabakada penaltı golleriyle 6-5 mağlup olmuş ve kupadan elenmişti.
KADRODA NWAKAEME DEĞİŞİKLİĞİ
Trabzonspor´un yarın oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinde sakatlıkları bulunan Antony Nwakaeme, Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Geçtiğimiz günlerde gözünden rahatsızlanan Djaniny´nin durumu iyiye giderken yarınki mücadelede ilk 11´de olması bekleniyor. Bordo mavili takımın golcüsü Nwakaeme´nin yokluğunda hücum hattında ise devre arası transferi Kouassi´ye forma şansı doğacak. Sakatlıktan çıkan ve eski performansını yakalayan Marek Hamsik´e orta sahada Dorukhan ve Abdülkadir´in eşlik etmesi bekleniyor. 2 haftadır forma şansı bulamayan Puchacz´ın bu hafta kadroda olması, genç yıldız Ahmetcan Kaplan´ın ise yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Bordo mavililerde ayrıca Denswil yarın sarı kart sınırında olarak sahaya çıkacak.  
MUHTEMEL 11
Trabzonspor´un yarın karşılaşacağı Adana Demirspor muhtemel 11´i şöyle: "Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Djaniny, Cornelius."DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-22 14:45:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren şahıs tutuklandı Eşini barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş
YEREL HABERLER Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren şahıs ...
Eşini çay bahçesinde öldüren koca, barışmak istemiş (2)
YEREL HABERLER Eşini çay bahçesinde öldüren koca, barışmak istemiş ...
Eşini çay bahçesinde öldüren koca, barışmak istemiş
YEREL HABERLER Eşini çay bahçesinde öldüren koca, barışmak istemiş
Trabzon Özel İmperial Hastanesi iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Trabzon Özel İmperial Hastanesi iftar yemeğinde bir ...
Trabzonspor, galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor
Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Trabzonspor taraftarları dev afişle şampiyonluğu resmetti
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarları dev afişle şampiyonluğu ...
Karlar eridi, Mor Yayla'nın Mavi Yıldız çiçekleri kendini gösterdi Yaylalarda kışın sert geçmesi üzerine geçtiğimiz yılların aksine geç açan Mavi Yıldız çiçekleri Kadıralak Yaylası'nda görsel şölen oluşturuyor Kadıralak Yaylasının mor ve maviye boyanmaya başladığını gören yöre sakinleri manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Karlar eridi, Mor Yayla'nın Mavi Yıldız çiçekleri ...
Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; ...
Azeri koca dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı Oturduğu sandalyeden kalkarak boşanmak üzere olduğu eşinin kafasına silahı dayayıp işte böyle öldürmüş
YEREL HABERLER Azeri koca dehşeti güvenlik kameralarına saniye ...
Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; ...
Trabzon’da Azeri koca dehşeti 4 ay önce cezaevinden çıkan Azeri şahıs çocuklarını göstermediği gerekçesiyle boşanmak üzere olduğu kendisi gibi Azeri olan eşini silahla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Trabzon’da Azeri koca dehşeti 4 ay önce cezaevinden ...
Fenerbahçe kafilesi, Rize´de
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi, Rize´de
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için Trabzon’da
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için Trabzon’da
Hami Mandıralı'dan Makedonya'daki eski takım arkadaşının mezarına ziyaret
YEREL HABERLER Hami Mandıralı'dan Makedonya'daki eski takım ...
Trabzonspor'dan gülümseten çifte Cornelius paylaşımı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan gülümseten çifte Cornelius paylaşımı
Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye ...
'Şort' ve 'kısa pantolon' yasağı kararını kadın personellerin şikayeti üzerine almış
YEREL HABERLER 'Şort' ve 'kısa pantolon' yasağı kararını kadın ...
Balık av sezonu sonrasında tezgâhlar kültür balıklara kaldı
YEREL HABERLER Balık av sezonu sonrasında tezgâhlar kültür balıklara ...
Başkan Genç muhtarlarla iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Genç muhtarlarla iftarda bir araya geldi
Bu leylek futbol sahasında martıların arasında dinlenmeyi yeğledi Baharın gelmesiyle leylekler, kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye dönüyor
YEREL HABERLER Bu leylek futbol sahasında martıların arasında ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüsten ders alınmalı, grip olan da maske takmalı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüsten ders ...
Trabzonspor´da Adana Demirspor mesaisi başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Adana Demirspor mesaisi başladı
Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.