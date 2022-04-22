Boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren şahıs tutuklandı Eşini barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam boşanma aşamasında olduğu eşini buluştuğu çay bahçesinde tabancayla başından vurarak öldüren Azeri uyruklu Elvin Umayev, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Umayev'in ilk ifadesinde, barışmak istediği eşinin dün akşam kendisine olumsuz yanıt vermesi üzerine kontrolünü kaybederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa mahallesi Meydan Parkı'nda dün akşam Elvin Umayev (34), boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev (38) ile ikiz çocuklarının velayeti konusunda görüşmek üzere buluştu. Çift arasında kısa süre sonra tartışma çıkarken, Elvin Umayev, belinden çıkardığı tabancayla Turana Umayeva'nın başına tek el ateş etti. Azeri kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Elvin Umayev, silahıyla polise teslim oldu. Olay anı parktaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay sonrası gözaltına alınan Elvin Umayev, sorgusunun ardından sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan ülkesindeki cezaevinden 4 ay önce tahliye olduğu belirtilen Elvin Umayev'in ilk ifadesinde, barışmak istediği eşinin dün akşam kendisine olumsuz yanıt vermesi üzerine kontrolünü kaybederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Elvin Umayev'in, "Daha önce 89 kez görüştük, her seferinde yeninden barışıp, birleşme talebimi kabul etmedi. Son görüşmemizde de 'Çocuklarım beni görmek istiyor' diyerek, yeni hayat kurmak istedim. Olumsuz yanıt verince kontrolümü kaybettim" dediği belirtildi. Elvin Umayev, bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, öldürdüğü eşinin de cenazesinin Azerbaycan’a gönderileceği öğrenildi.

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