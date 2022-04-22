Trabzonspor, Adana´ya gitti

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 34´üncü haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda konuk olacağı Adana Demirspor müsabakası hazırlıklarını tamamlayarak Adana´ya hareket etti.

Ligde 73 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ligin 34´üncü haftasında oynanacak Adana Demirspor mücadelesi hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Bordo mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde karşılaşma öncesi taktik çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan oyuncular, saat 16.00´da tesislerden çıkış yaparak havalimanına ulaştı. Bordo mavili kafileyi, havalimanında taraftarlar karşıladı. Trabzonspor kafilesi taraftarlarının sevgi gösterilerinin ardından özel uçakla Trabzon´dan Adana´ya hareket etti.

TRABZONSPOR´UN 22 KİŞİLİK KAMP KADROSU

Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Adana Demirspor kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Ahmetcan Kaplan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Fode Koita"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Takım otobüsünün havalimanına gelişi

Futbolcuların havalimanına girişi

Taraftarların görüntüleri

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez

2022-04-22 16:36:05



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