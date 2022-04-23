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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçmen ve sığınmacı çocuklar, 23 Nisan’ı kutladı

İHA

Dünyanın farklı coğrafyalarından Trabzon'a gelerek burada eğitimlerini sürdüren sığınmacı ve göçmen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen etkinlikle kutladı.

Göçmen ve sığınmacı çocuklar, 23 Nisan’ı kutladı

Dünyanın farklı coğrafyalarından Trabzon’a gelerek burada eğitimlerini sürdüren sığınmacı ve göçmen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen etkinlikle kutladı.
Afganistan başta olmak üzere, Suriye, İran, Irak, Pakistan gibi ülkelerden Trabzon’a gelerek burada sığınmacı ve göçmen durumunda bulunan öğrenciler, Zağnos Vadisi’nde hem kendi kültürlerini tanıttı hem de bölgenin yöresel folklor oyunlarını sergiledi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar birbirinden farklı oyunlar oynayarak hem yarıştılar hem de eğlendiler. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da ziyaret ettiği etkinlikte çocuklar halat çekme ve çuval yarışlarında kıyasıya yarıştı.
Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, Trabzon’da dünyanın her tarafından gelen sığınmacı, mülteci ve göçmen çocuklar ile ev sahibi çocukların bir araya geldiği bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “2 bin 500 çocuğumuzun burada eğlenmesini bekliyoruz. Farklı atölye çalışmalarımız var. Çocuklarımızla oyun oynayacağız. Halat ve çuval gibi yarışmalarda oldu. Oyunların yanı sıra çocuklarımıza kitap, defter, kalem ve silgi hediye ediyoruz” dedi.
Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ise, “Bugün çok güzel bir gün. Bugünün dünya çocuklarına armağan edilişinin önemi olarak burada ilimizde yaşayan misafir çocuklarımız ve vatandaşlarımızla bugünü kutluyoruz. Dolayısıyla gerçekten vatandaşımız ve misafirlerimiz arasında güzel bir uyum oluyor. Tablo mükemmel. Gelecek çocuklarımızındır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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