Trabzon'da taraftarlar şampiyonluğun provasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 31 mağlup eden Trabzonspor'da bordomavili taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara dökülerek büyük coşku yaşadı.

Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u 31 mağlup eden Trabzonspor puanını 76'ya yükseltti. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan bordomavili takım, 35. hafta sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında alacağı puan ya da puanlarla resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Deplasmanda Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetin ardından bordomavili taraftarlar sokaklara dökülerek adeta şampiyonluğun provasını yaptı. Ellerine bordomavili bayrakları alan taraftarlar, Atatürk Alanında toplanarak galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, 38 yıl sonra gelecek olan şampiyonluk sevincinin coşkusunu yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 olan puan farkını korudu.

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