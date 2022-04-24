Trabzon´da galibiyet coşkusu

Selay SAYKAL Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor´un Adana Demirspor maçı galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 34´üncü haftasında lider Trabzonspor, bu akşam deplasman oynadığı Adana Demirspor karşısında 3-1 galip geldi. Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan bordo mavili takımın taraftarları, Adana Demirspor galibiyetini kutladı. Kent meydanında toplanan coşkulu taraftarlar, meşale yakarak şarkılar söyledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nin meydan parkına kurduğu platform etrafında toplanan taraftarlar Sinan Yılmaz´ın şarkılarıyla coştu. Alanda yer bulamayan bazı taraftarlar, Atatürk Alanı´nda bulunan ağaçlara ve kamelyalara tırmanarak kutlamaları izledi. Taraftarların doldurduğu caddelerde araçlar konvoy oluşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kutlamalardan görüntüler
Taraftar röportajları
Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN
2022-04-23 23:53:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.