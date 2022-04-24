Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu

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Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon’a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 31 mağlup eden Trabzonspor’un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı’nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı. Bordomavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.

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