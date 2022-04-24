Trabzonspor’a havalimanında yapılan coşkulu karşılama da izdiham yaşandı

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Trabzonspor, deplasmanda aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından Trabzon Havalimanına gelen taraftarlar takımlarını çoşkulu bir şekilde karşılarken, izdiham yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 31 mağlup eden Trabzonspor, maçın ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan uçak ile Trabzon’a döndü. Şehre galibiyet ile dönen Bordomavili ekibi Trabzon Havalimanı’nda taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında toplanan coşkulu kalabalık izdihama yol açarken taraftarların sevgi gösterileri arasında kendilerini bekleyen otobüse güçlükle binen bordomavili kafile tezerrühat eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı. Basın mensupları ve bazı taraftarların izdihamda sırasında ezildikleri gözlendi.

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