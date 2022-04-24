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Afganistan'da okul ve camiye düzenlenen bombalı saldırı Trabzon’da protesto edildi “Afganistan’da soykırım var. Zulme dur de!” konulu basın açıklaması yapan grup, “Afganistan’da soykırımı durdurun” diye slogan attı

İHA

Salı günü Kabil'in Barchi bölgesinde okul ve camiye düzenlenen bombalı saldırı Trabzon'da düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Afganistan'da okul ve camiye düzenlenen bombalı saldırı Trabzon’da protesto edildi “Afganistan’da soykırım var. Zulme dur de!” konulu basın açıklaması yapan grup, “Afganistan’da soykırımı durdurun” diye slogan attı

Salı günü Kabil’in Barchi bölgesinde okul ve camiye düzenlenen bombalı saldırı Trabzon’da düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.
Afganistan’da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Trabzon’da “Afganistan’da soykırım var. Zulme dur de!” konulu basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına katılan grup saldırıyı protesto ederek “Afganistan’da soykırımı durdurun” diye slogan attı.
Trabzon Meydan Parkı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet parkında düzenlenen basın açıklamasında “salı günü Kabil'in Barchi (Kabil’in batısı) bölgesindeki Mumtaz Eğitim Merkezi ve Abdul Rahim Şehit Lisesi'ndeki bilim ve eğitim kelebeklerine yönelik terörist saldırılar, Afganistan'daki Hazara halkına yönelik hedeflenen soykırımın açık bir örneğidir” denildi.
Basın açıklamasını okuyan Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Kübra Göktürk, Hazara asıllı masum öğrencilere karşı vahşice terör saldırıları düzenlendiğini belirterek, “Bir kez daha din ve insanlık düşmanları, Hazara asıllı masum öğrencilere karşı vahşice terör saldırıları düzenleyerek Hazara toplumunu yasa boğdular. Salı günü Kabil'in Barchi (Kabil’in batısı) bölgesindeki Mumtaz Eğitim Merkezi ve Abdul Rahim Şehit Lisesi'ndeki bilim ve eğitim kelebeklerine yönelik terörist saldırılar, Afganistan'daki Hazara halkına yönelik hedeflenen soykırımın açık bir örneğidir.Aşırılıkçı Taliban grubu, teröristler, terörist grupların kurucuları ve Hazara Toplumuna karşı yemin etmiş düşmanları, Hazaraları’n adil ve savunmasız Müslüman halkına yönelik katliam ve soykırım senaryosunun hala utanç verici faaliyetlerinin gündeminde olduğunu göstermek için terör saldırıları gerçekleştiriliyor. Zalim Abdulrahman'ın kara ve karanlık döneminden bu yana gelen üzücü ve kanlı senaryo, Hazara nüfusunun yüzde 62'sinden fazlasının katledilmesi ve soykırıma uğraması ile son yüz yılı aşkın süredir çeşitli ve amaçlı politikalarla zalim hükümetlerin yükselişiyle Hazaralar’a karşı soykırım devam etmektedir. Yüzyılın cahilleri ve zalim yöneticileri, Hazaraları’n mazlum halkının katledilmesi senaryosunu bazen siyasi denklemlerde, bazen de bilimsel, kültürel, sosyal, dini, ırksal, ekonomik ve askeri düzeylerde gerçekleşmektedirler. Hazaralar, ülke tarihi boyunca toplumun geniş bir kesimi olarak kardeşlik, eşitlik, sosyal adalet, refah ve ülkeye dürüst hizmet doğrultusunda ilim ve irfan öğrenmek için yılmadan çalışmıştır ve çalışıyordur. Bu üzücü ve kanlı senaryo, ülke içinde ve dışındaki yeni nesil Hazaraları’n bilimsel, kültürel, siyasal ve askeri seçkinleri, herhangi bir üstünlük hırsı ve havası olmadan birleşmezlerse devam edecektir. Gelen son bilgilere göre Kabil’in batısında 2 okul şehit sayısı 126 kişi yaralı sayısı ise 73 kişi 14 yaralının durumu ise çok ağır. Aynı zamanda Balkh’daki cami saldırısında ise şu ana kadar 102 şehit 70 yaralımız var” dedi.
Ellerinde dövizler eşliğinde “Afganistan’da soykırımı durdurun” diye slogan atan grup daha sonra sessizce alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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