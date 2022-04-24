Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 35´inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor. Erken şampiyonluk maçının en düşük bilet fiyatı 500 TL iken, en yüksek bilet fiyatı 5 bin TL´ye taraftara sunulacak.
Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puanı kalan Trabzonspor, 35´inci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor´u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü, erken şampiyonluk maçı olacak mücadelenin biletlerinin yarın 13.00´te satışa çıkarılacağını duyurdu.
30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu´nda saat 20.30´da oynanacak müsabakanın en düşük bilet fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, en yüksek rakam ise 5 bin TL´yi buluyor. Trabzonspor´un olası şampiyonluk kutlamalarının yaşanacağı karşılaşmanın biletlerinin rağbet görmesi bekleniyor.
30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu´nda oynanacak Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
VIP Platinum: 5.000 TL
VIP Gold: 4.000 TL
VIP Silver: 3.000 TL
Batı: 2.000 TL
Doğu: 1.250 TL
Fırtına: 750 TL
Kale Arkası: 500 TLDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-24 16:49:23
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