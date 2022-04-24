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Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta

DHA

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 35´inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor. Erken şampiyonluk maçının en düşük bilet fiyatı 500 TL iken, en yüksek bilet fiyatı 5 bin TL´ye taraftara sunulacak.
Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puanı kalan Trabzonspor, 35´inci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor´u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü, erken şampiyonluk maçı olacak mücadelenin biletlerinin yarın 13.00´te satışa çıkarılacağını duyurdu.
30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu´nda saat 20.30´da oynanacak müsabakanın en düşük bilet fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, en yüksek rakam ise 5 bin TL´yi buluyor. Trabzonspor´un olası şampiyonluk kutlamalarının yaşanacağı karşılaşmanın biletlerinin rağbet görmesi bekleniyor.
30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu´nda oynanacak Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
VIP Platinum: 5.000 TL
VIP Gold: 4.000 TL
VIP Silver: 3.000 TL
Batı: 2.000 TL
Doğu: 1.250 TL
Fırtına: 750 TL
Kale Arkası: 500 TLDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-24 16:49:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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