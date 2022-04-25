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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marek Hamsik'in büyük heyecanı

İHA

Marek Hamsik'in büyük heyecanı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu bordomavili takımla yaşamaya hazırlanıyor.
İtalya Serie A takımlarından Napoli'de 12 yıl geçiren ve performansıyla adını dünyaya duyuran Hamsik, 20182019 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang takımına 20 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Daha sonra Göteborg'da görev alan yıldız oyuncunun, Trabzonspor'a transferi camiada büyük bir heyecanla karşılanmıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük yardımcılarından biri olan Marek Hamsik, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu Trabzonspor ile yaşamaya çok yakın. Takımdaki diğer arkadaşlarıyla birlikte ilk kez bu sevinci tadacak olan Slovak futbolcu, cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçını adeta sabırsızlıkla bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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