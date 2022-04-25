Trabzonspor’da Peres şoku!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Adana DemirsporTrabzonspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Bruno Peres’in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı.

Trabzonspor’un Brezilyalı futbolcusu Bruno Peres’ten kötü haber geldi. Ligi 34. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Bruno Peres’in ameliyat edileceği açıklandı. Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Bruno Peres’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, konuyla ilgili “Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres’in bugün çekilen MR’ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.