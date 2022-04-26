Opr. Dr. Yusuf Aşık: ”Pandemiden sonra özellikle çok yaygın eklem ağrıları vakaları görüyoruz"

Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık, pandemi sonrası çok yaygın eklem ağrıları vakalarına rastladıklarını belirterek “Kesin olan bir şey var ki, Covid sonrası eklemlerde ve kaslarda ağrıları çok sık görüyoruz” dedi.

Özellikle kramp şeklinde kasılmalar ve adale ağırları ile sıklıkla karşılaştıklarını kaydeden Aşık, bu duruma pandemi döneminin neden olduğunu söyledi. Aşık, "Pandemiden sonra özellikle hastalarda çok yaygın eklem ağrılarını görüyoruz. Bu tür viral enfeksiyonlar İnflamatuar bir hastalık olduğu için oluşan inflamasyon eklemlerde de aynı şekilde etkili oluyor. Dolayısıyla eklem ağrılarına sebep oluyor. Diğer viral enfeksiyonlarda gördüklerimizden daha farklı olarak Covid'den sonra bunları daha şiddetli olarak gördük. Acaba reaktif artrit şeklinde bir tablo mu yoksa, Covite özgü bir şey mi; bunların hepsi daha ileri tarihlerde netleşecek. Kesin olan bir şey var ki, Covid sonrası eklemlerde ve kaslarda ağrıları çok sık görüyoruz. Özellikle kramp şeklinde kasılmalar adale ağırları sıklıkla karşılaştığımız şikâyetler. Kırık sonrası, ameliyat sonrası veya basit travma sonrası oluşan ağırları daha şiddetli hisseden hastalarımız da oldu. İnflamatuar hastalıkların eklemlerde oluşturduğu olumsuz etkiler yani dejenerasyonlar mutlaka olur. Eğer tedavi edilmezse çeşitli önlemler alınmazsa mutlaka olumsuz etkilerini ileride daha fazla olarak göreceğiz. Yani eklemlerdeki dejenerasyon halk arasında kireçlenme dediğimiz tablo ile karşımıza çıkacak” diye konuştu.

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