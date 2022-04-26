Çoban köpeklerinin döğüştürme görüntülerini sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi

Trabzon’un Araklı ilçesinde çoban köpeklerine eziyet eden ve onları döğüştüren şahıs bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya ortamında paylaşılan köpek döğüştürme görüntüleri üzerine çalışma başlatan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, köpekleri döğüştüren H.D. (27) isimli şahsı tespit etti. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheli H.D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şahıs hakkında hayvanlara eziyet etmekten adli ve idari işlemler yapılırken, olayla ilgili inceme sürüyor.

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