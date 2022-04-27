Coşkun Öztürk: "Şampiyonluk için artık gün sayıyoruz"

Trabzonspor yöneticisi ve 1461 Soğuksuspor Kulübü Başkanı Coşkun Öztürk, şampiyonluk için artık gün saydıklarını belirterek, şampiyonluğu birbirlerine sarılarak kutlamaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor yöneticisi ve 1461 Soğuksuspor Kulübü Başkanı Coşkun Öztürk, TSYD Trabzon Şubesi yönetim kurulu ile iftarda bir araya geldi. Verilen yemekte, Öztürkler Yapı Denetim Yönetim Kurulu üyeleri ve 1461 Soğuksuspor teknik heyeti de yer aldı.

Coşkun Öztürk, Trabzonspor'un özledikleri şampiyonluğuna artık gün saydıklarını belirterek, "Trabzonspor şehri hak ettiği şampiyonluğa inşallah bu hafta ulaşacak. Horonlarla, eğlenerek tüm şehir şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.

Öztürk, bordomavili taraftarlara da mesaj göndererek, "Uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz o büyük sevincimize gölge düşürmeyelim. Sevincimizi en güzel şekilde yaşamak için kimsenin üzülmesine sebep olmayalım. Mutluluğumuza silah sıkmayalım. Bize yakışacak şekilde sevinelim, sevincimizi birbirimize sarılarak, şarkılar söyleyerek, horon oynayarak yaşayalım" diye konuştu.

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