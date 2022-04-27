Trabzonspor´dan duygulandıran `mutluluğa kurşun sıkma´ mesajı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)Süper Lig´de şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor, kutlamalarda silahla ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma´ kampanyasına, içerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı videoyla dikkati çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 35´inci haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor´da bir yandan erken kutlama heyecanı sürerken, diğer yanda da kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen `Mutluluğa kurşun sıkma´ kampanyasına sıkça vurgular yapılıyor. Farkındalık oluşturup, kampanyaya destek veren Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yeni videolu paylaşımda bulunarak, `Mutluluğa kurşun sıkma´ kampanyasına yeniden dikkati çekti. İçerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı video, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.
Trabzonspor´un izleyenleri duygulandıran paylaşımına da, "Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümer ve daha niceleri... Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz. #MutluluğaKurşunSıkma" notunu düştü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Trabzonspor'un paylaşımıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-04-27 13:27:03
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