Bruno Peres ameliyat oldu

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da sakatlığı bulunan ve aşil tedonunda yırtık oluştuğu belirlenen Bruno Peres, İstanbul'da ameliyat oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edemedi. Trabzon'da hastanede MR'ı çekilen ve sol aşil tendonunda yırtık oluştuğu belirlenen oyuncu bugün İstanbul'da ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, ameliyat sonrası 32 yaşındaki oyuncuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-27 17:41:47
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