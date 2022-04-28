Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun 1480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk kupasını Trabzon'a getirmeye hazırlanıyor. Bordomavililer, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde biteme 3 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Karadeniz ekibi, yarın Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçta sarılacivertli takımın puan kaybetmesi halinde ise Antalyaspor müsabakasına şampiyon olarak çıkmış olacak.



Dört yılda üç kupa

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl süreyle başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, 5 Aralık 2021'de tek listeyle girdiği seçimlerde üç yıllığına yeniden başkan seçilmişti. Ağaoğlu'nun başkanlığı süresince Trabzonspor 149 lig maçına çıktı. Bordomavililer, bu maçlarda 80 galibiyet, 45 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.



Şampiyonluk kupasına uzanan süreç

20172018 sezonunda Ankaraspor maçıyla başlayan süreçte Trabzonspor, son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak sezonu 5. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, 20182019 sezonunda 34 maçta 63 puanla 4. sırada tamamlarken, şampiyonluk mücadelesi verdiği 20192020 sezonunda 34 maçta 56 puanla 2. sırada ligi bitirdi. Bordomavililer, geçen sezon ise 40 maçta 71 puanla 4. sırada yer aldı.

Trabzonspor, bu sezon ise 34 maçta 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 76 puan elde ederek en yakın rakibinin 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



Üçüncü kupayı almaya hazırlanıyor

Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde müzesine 2 kupa getirdi. Bordomavililer, ilk olarak 20192020 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan final maçında Alanyaspor'u 20 yenip Ziraat Türkiye Kupası kazandı ve 10 sezonluk kupa hasretine de son vermişti. Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'da ise lig şampiyonluğunu kaptırdığı Medipol Başakşehir'i 21 yenerek Ağaoğlu dönemindeki ikinci kupasını almıştı.

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde biteme 3. hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak olan Karadeniz ekibi yarın Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçta sarılacivertli takımın puan kaybetmesi halinde ise Antalyaspor müsabakasına şampiyon olarak çıkmış olacak ve Ağaoğlu döneminde Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak.



Ezeli rakiplerine tarihi fark

Trabzonspor, söz konusu sezonda ise İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala tarihi fark atmış durumda. Bordomavililer en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11, Beşiktaş'ın 24 ve Galatasaray'ın da 29 puan önünde yer alıyor.



Başarıyı Abdullah Avcı ile yakaladı

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresince 5 teknik adamla çalıştı. Göreve ilk başladığı 20172018 sezonunu mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu, 20182019 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlangıç yaptı. Deneyimli teknik adam ile ligde 51 maçta çalışan Ağaoğlu yönetimi, 20192020 sezonun 17. haftası sonunda kendisiyle yollarını ayırıp, göreve yardımcılarından Hüseyin Çimşir'i getirdi.

16 maç sonunda Hüseyin Çimşir ile de yol ayrımına gelen Ağaoğlu, sezonun son maçına ve kupa finaline Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton yönetiminde çıktı. Bordomavililer 20202021 sezonuna başladığı Newton ile ligde 7 hafta sonunda yollarını ayırırken, tek maçlık geçici olarak İhsan Derelioğlu'nun ardında göreve teknik direktör Abdullah Avcı'yı getirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı Eddie Newton, TFF Süper Kupayı ise Abdullah Avcı ile kazanırken, yıllardır büyük bir özlemle beklenen şampiyonluk kupası da Avcı döneminde kazanılmış olacak.

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