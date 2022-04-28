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Trabzon'da 'şampiyonluk akını' nüfusu katladı  

DHA

Trabzon'da 'şampiyonluk akını' nüfusu katladı  


Muhammet KAÇARSelay SAYKALAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)SÜPER Lig'de Trabzonspor´un cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı tarihi anlara ve kutlamalara tanıklık etmek isteyen taraftarların kente akını sürüyor. Hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısını 42'ye çıkardığı, otobüsler ve özel araçlarıyla gelenlerle birlikte nüfusu katlanan kentte artan yoğunluk üzerine şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Özlemle ve hasretle beklenen çok güzel bir hikayenin finali hafta sonu yaşanacak. Biz de vatandaşların bu coşku ve heyecanını güzel bir şekilde geçirmesi için tedbirlerimizi aldık" dedi.
Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kente akın sürüyor. Şampiyonluk kutlamalarına tanıklık etmek isteyen taraftarların talepleri üzerine hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısı 42'ye çıktı. Nüfus yoğunluğu nedeniyle şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı.
Atatürk Meydanı ile Trabzonspor'un daha önce şampiyonluklarını yaşadığı millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu da kutlama alanı olarak belirlendi. İki alana kurulacak dev ekranlarla maç ve müzik yayını yapılacak. Kentin her yanı bordo-mavili bayraklarla süslenirken taraftarlar da şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.
816 bin nüfusa sahip Trabzon´un nüfusunun yaklaşan Ramazan Bayramı tatili, çay hasadı ve şampiyonluk kutlamaları için kente gelenlerle birlikte 1,5 milyonu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE
Trabzon´da bulunan toplam 35 bin 882 kişi kapasiteli 594 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Kendi evleri ve akrabalarında kalacak kişilerle birlikte şampiyonluk göçü ile gelenlerle nüfusun katlandığı belirtilen kentte, üst düzey güvenlik tedbirleri de alınıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu, alınacak güvenlik önlemlerini masaya yatırdı. Trabzon´un yanı sıra çevre illerden takviye polis ve jandarma ekiplerin de geleceği kentte yoğun güvenlik önlemleri alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da alınan tedbirlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
`TEDBİRLERİMİZİ ALDIK´
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) kutlamalar ve alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte tarihi günlerden birinin yaşandığını söyleyen Vali Ustaoğlu, "Emniyet, Jandarma, Trabzonspor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizle toplantı yaptık. Vatandaşlarımızın şampiyonluğa giden yolda bu coşku ve heyecanı iyi şekilde yaşamaları alınacak tedbirleri detaylı şekilde değerlendirdik. İçişleri Bakanımız ve bakan yardımcımızla güvenlik tedbirleriyle alakalı görüştük, onların da birtakım talimatları oldu. 3 bayramı birden kutlayacağımız bir sürece hep birlikte hazırlandık. Vatandaşımızın coşku ve heyecanının anlıyoruz. Özlem ve hasretle beklenen, çok güzel bir hikâyenin finali inşallah hafta sonu yaşanacak. Bizler de vatandaşımızın bu coşkusunu huzurlu şekilde geçirmesi adına tedbirlerimizi aldık" dedi.
´42 EK UÇAK SEFERİ İLAVE EDİLDİ´
Kent meydanı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu´nun yerinde yapılan millet bahçesinin kutlama alanı olarak belirlendiğini açıklayan Vali Ustaoğlu, "Trabzon´a yoğun bir akın var. Vatandaşların hem bayramı memleketinde geçirme isteği hem de şampiyonluk coşkusunu burada yaşama talebi var. Son aldığımız bilgiye göre kente 42 ek uçak seferi ilave edilmiş. Belki önümüzdeki günlerde bu daha da artabilir. Bunun yanında özel ve toplu ulaşım araçları vasıtasıyla çevre illerden de kente yoğun katılım olacağını biliyoruz" diye konuştu.
`MEŞALE VE HAVAİ FİŞEK KALMADI´
Şampiyonluk kutlamaları için hazırlık yaptıklarını söyleyen Yusuf Şahinköse, "Bayilerde ve toplantılarca stokta meşale ve havai fişek kalmadı. Şehri gece gündüz renklendireceğiz. Büyük bir şampiyonluk kutlaması olacak. Trabzon yanacak gibi görünüyor" dedi.
`SABAHA KADAR EĞLENECEĞİZ´
Trabzonspor´un şampiyonluğunu heyecanla beklediğini söyleyen Ercan Kara da, "Cumartesi günü için programlarımızı yapıyoruz. Mağazamızı süsleyeceğiz. Akşam maça gideceğiz, sonra da meydana gelip kutlamalara katılacağız. Sabaha kadar eğleneceğimizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.
Berber Mesut Aydın, yurt dışından gelenlerin saçlarını bordo maviye boyattığını belirterek, "Bir yanı mavi diğer yanını bordo yaptırıyorlar. Marek Hamsik tıraşını özellikle istiyorlar. Çok yoğun oluyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu açıklaması
Taraftar Yusuf Şahinköse
Taraftar Ercan Kara
Taraftar görüntüleri
Kente asılan afiş ve bayraklardan görüntüler
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Muhammet KAÇAR-Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN
2022-04-28 11:09:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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