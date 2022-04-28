Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri iftar programında bir araya geldi

Umut ve Yaşam Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği iftar programında kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Yapılan programda kanser tedavisi devam eden çocuklar, kendi pizzalarını elleriyle yapıp pişirdikten sonra afiyetle yediler. Hayatlarında ilk kez pizza yapan çocukların heyecanı herkesi mutlu etti.

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, misafirlere dernek hakkında bilgiler verip faaliyet ve projelerini anlattı. Kanserde farkındalığa dikkat çeken Baki, tedavisi biten ve devam eden hastaları sahneye davet ederek duygu düşüncelerini sordu. Konuşma sırasında derneğin desteklerinden bahseden kanser hastaları duygu dolu anlar yaşadı.

Ailelerle böyle anlamlı günlerde birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Baki, "Bu tür etkinlikler onlara moral vermek açısından çok önemli. Ramazan, dayanışmanın öne çıktığı aylardan biri fakat biz ailelerimizle tedavi süreçlerinde ve sonrasında da birlikteliğimize devam ediyoruz. Lösemi, tedavi edilebilen bir hastalık fakat bu süreçte toplum desteği hayati önem taşıyor. Bunun için tüm bağışları doğrudan hastalarımıza ulaştırıyoruz. Gıda kolilerini, et yardımlarını elden teslim ediyoruz. Bu akşamda gelen hastalarımıza yardımlarımızı sürdürdük” dedi.

Baki, Ramazan ayı öncesinde başlatılan kampanya ile Ramazan boyunca Türkiye’nin 81 iline 500 gıda kolisi gönderdiklerini ve bayramlık için 300 çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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