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Trabzon´da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede

DHA

Trabzon´da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Süper Lig'de Trabzonspor´un cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı maç öncesi biletler karaborsada 30 bin TL´yi bulan fiyatta satışa çıkarıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri karaborsa bilet satıcılarına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti.
Spor Toto Süper Lig´in 35´inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor´u konuk edecek Trabzonspor´da maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenirken, bilet bulamayan taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu ilan edecek bordo mavili takımın 30 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın biletleri karaborsada satılmaya başlandı.
Kombine kartı olmayan ve takımlarının maçını izlemek için yurt dışından gelecek kişileri hedef alan bazı fırsatçılar, 500 TL'den satılan kale arkası biletine 5 bin TL, 5 bin TL olan VIP Platinum biletlerine ise 30 bin TL istiyor. Sosyal medyada karaborsa bilet satıcılarına karşı ihbarlar üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.
Trabzonspor Kulübü daha önceki karşılaşmalarda maç biletlerini karaborsada satan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-28 12:56:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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