Trabzonspor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi sürüyor

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Süper Lig´de şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30´da yapılan idmanda bordo-mavililer, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2 çalışmaları ve iki grup halinde maç yaparak tamamladı. Bordo-mavililer, cumartesi günü oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 16.30´da Medical Park Stadyumu´nda taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-04-28 21:52:55



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