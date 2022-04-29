Trabzon'da uçuşlara 'sis' engeli. Antalyaspor 17.00'de Trabzon'a uçacak



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-TRABZON'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi bazı uçaklar ise yakın illere iniş yapabildi.

Kentte etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını da etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesi düştü. Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri, karşılıklı iptal edildi. Bazı uçaklar ise civar illere indi. Hava şartlarının normale dönmesiyle uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor. Trabzonspor'un yarın akşamki rakibi Antalyaspor ise saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 17.00'de özel uçakla mücadelenin oynanacağı Trabzon'a uçacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2022-04-29 11:37:59



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