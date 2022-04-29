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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Antalyaspor maçında 3 bin güvenlik personeli görev yapacak

İHA

Trabzonspor - Antalyaspor maçında 3 bin güvenlik personeli görev yapacak

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmada 3 bin güvenlik mensubunun görev yapacağı belirtildi.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, müsabaka için bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev yapması kararına varıldı. Kurul, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler aldı.
Maçta yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin de stat dışı ve içerisinde yeterli sayıda sağlık personeli ve ekibiyle tedbir alınmasına, bu tedbirlerin kent meydanı ve Millet Bahçesi gibi kutlama etkinliklerinin yapılacağı yerlerde de planlanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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