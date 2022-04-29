Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzon´da Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi´nce 25 metreye 61 metre, 350 kilogram ağırlığında dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Taraftarlar bayrakla yürüyüş gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların hazırlıkları sürüyor. Çarşıbaşı ilçesinde Çarşıbaşı Taraftarlar Derneği ve Çarşıbaşı Belediyesi´nce 25 metreye 61 metre genişliğinde dev Trabzonspor bayrağı yaptırıldı. Büyüklüğü nedeniyle sokaklara sığmayan ve taşınamayan dev bayrak sergilenmeden önce ilçe merkezinde tören düzenlendi. Coşkulu taraftarlar, bando takımı eşliğinde dev bayrağı taşıyıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk yürüyüşü yaptı.

Çarşıbaşı İlçe Stadyumu´nda son bulan yürüyüşün ardından 350 kilogram ağırlığındaki bayrak yeşil sahada açıldı. Bayrağın ucundan tutarak sallayan taraftarlar yere serdiği bayrağın etrafında horon oynadı. Dev bayrak yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde Medical Park Stadyumu´na taşınacak ve maç sırasında tribünlerde sergilenecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bayrağın taşınması

Detaylar

- Futbol sahasına serilmesiDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL

2022-04-29 15:22:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.