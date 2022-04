Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, arzu ettikleri puanı alıp şampiyonluğa ulaştıklarında 61 pare top atışı yaptıracaklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordomavili takımın Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda taraftarı önünde Antalyaspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluğa kısa bir süre kaldığını belirten Ağaoğlu, "Sadece dakika, saat değil aynı zamanda puan da sayılıyor. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılarak 202122 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak bu statta o coşkuyu hep birlikte yaşayacağız" dedi.



"Büyük bir coşku var"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın uzun zaman sonra ilk defa antrenmanı taraftara açtığını kaydeden Ağaoğlu, "Taraftarın da uzun zamandır bu talebi vardı. Bugün bu gerçekleşecek. Büyük bir coşku var. Sizlerin de takip ettiği gibi son 1 haftadır Trabzon’a gelen uçakların hemen hemen tamamına yakını dolu. Son 3 gündür hiçbirinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak 2 katına çıktı. Yurt dışında çalışıp 5 senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız son 3 maça ilgi gösterdiler. Günübirlik maça gidip geldiler. Trabzonspor’da şampiyonluğun coşkusu tabii diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kast ettiğimi, takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek. Taraftarlarımızdan özellikle bir ricam var. Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Bununla alakalı olarak sizlerin de malumu, uzun zamandır hem sosyal hem de medyada yoğun olarak mesajlar vermeye çalışıyoruz'' diye konuştu.



"61 pare top atışı yapılacak"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara da uyarılarda bulunarak, "Coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız, üzüntüye gözyaşlarına dönüşmesin. Mesajımız şu bir birimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. Tabii böyle bir mesajı vermek, sürekli bu çağrıyı yapmak hoş bir şey değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, o silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyona olduğumuz takdirde yarın akşam ben kendilerine söz veriyorum şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Her halde 61 pare top atışı bütün silah namlularının sesinden çıkan sese bedel. 3 ayrı yerden de havai fişek gösterisi ile kutlayacağız'' ifadesini kullanıldı.



"7 yaşındaki kız çocuğu da ağlıyor, 70 yaşındaki dede de ağlıyor"

Ağaoğlu, şampiyonluğun kendisine neler hissettirdiğini şeklindeki bir soru üzerine ise, "Sorumluluğu üzerine almış uçağın pilotu biraz sıkıntılı seyahatten sonra o uçağı indirdiği zaman ona ne hissettiğini sorduğunuzda o da bu cevabı veremeyebilir. Burada sorumluluğu üstlenen insanlarız. Yönetim, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ben, hocamız ağır bir sorumluluk bu. Mesela benim hiç unutamadığım bir şey var. Daha ilk geldiğimiz 3., 4. maçtı beraberlikle sonuçlanmıştı. Tribünün arkasında 56 yaşlarında kız çocuğu sürekli ağlıyor. Annesinin kucağındaydı. Annesi, 'Kızım bana söyleme başkana söyle' dedi. Neden ağladığını sorduğumda, 'Başkanım biz neden hep kaybediyoruz.' Ama mesela gerçekten benim içime dert olmuştu. 7’den 70’e Trabzonspor’u, benliğinde içerisinde o kadar derin yaşayan bir taraftar grubuna sahibimiz ki, 7 yaşındaki kız çocuğu da ağlıyor, 70 yaşındaki dede de ağlıyor"

"Bu kadar ağır sorumluluğu olan bir görevde olduğumuz zaman duygular falan bir kenara duruyor" diyen Ağaoğlu, "Ama mesela ben yönetimde olmadığım zaman şampiyonluğa koşarken neler hissediyorsun, duygularınız neler diye soracak olursanız o duygular çok kabarık duygulardı. Şu an sinirlerim alınmış gibiyim. İş nihayete ersin o zaman hissederiz" ifadesini kullandı.



"34 sene sabır dedim"

Ağaoğlu, göreve geldiklerinde sürdürülebilir bir başarı ve şampiyonluk için 34 yıl sabır rica ettiğini belirterek, "Ama bu asla ve asla Trabzonspor’un 34 yıllık süreçte zirvenin uzağında kalacağı anlamına taşımıyor dedim. Her zaman o yarışın içinde olacağız. Sürdürülebilir başarı için, şampiyonluk için 34 yıl sabrınızı rica ediyorum demiştim. Sonunda da, '34 yıl sonraki Trabzonspor’un bütün Türkiye ayakta alkışlayacak' diye. Bugün bütün Türkiye değilse bile futbolseverler, futbolu seven insanımız tahmin ediyorum ki Trabzonspor’un bugün geldiği konumu, yaşamış olduğu süreci ve bugün içinde bulunduğu durumu herhalde takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile eminim oturarak alkışlıyorlardır" şeklinde konuştu.



Her takımın iddialı bir şekilde yola çıktığını ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Sporun içinde bu var, futbolun içinde biraz daha fazla var, Türkiye’de biraz biraz daha fazla var. Bu normaldir. Yarışın içindesiniz, iddialı bir şekilde yola çıkıyorsunuz. Onun için, yöneticilere burada büyük sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk parolası ile, “Biz bu sene şampiyon olacağız” diye yola çıktığınız zaman taraftar ve camianızı bu mesaj doğrultusunda beklenti içine sokuyorsunuz. Biz bunu hiç telaffuz etmedik. Camialar beklenti içine girdiği zaman, onu da yakalayamadığınız yerde, bu sefer de doğal olarak 'Hakem penaltı çaldı', 'Yağmur yağdı', ben fazlasını söyleyeyim; '1,5 metreden ofsayt kaldırmayan hakeme neden kaldırmadın diye sorduklarında, 'Gözüme kar tanesi girdi' diyeni de var bu ülkede."

