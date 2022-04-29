Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız"

İHA

Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, arzu ettikleri puanı alıp şampiyonluğa ulaştıklarında 61 pare top atışı yaptıracaklarını söyledi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordomavili takımın Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda taraftarı önünde Antalyaspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Şampiyonluğa kısa bir süre kaldığını belirten Ağaoğlu, "Sadece dakika, saat değil aynı zamanda puan da sayılıyor. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılarak 202122 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak bu statta o coşkuyu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"Büyük bir coşku var"
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın uzun zaman sonra ilk defa antrenmanı taraftara açtığını kaydeden Ağaoğlu, "Taraftarın da uzun zamandır bu talebi vardı. Bugün bu gerçekleşecek. Büyük bir coşku var. Sizlerin de takip ettiği gibi son 1 haftadır Trabzon’a gelen uçakların hemen hemen tamamına yakını dolu. Son 3 gündür hiçbirinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak 2 katına çıktı. Yurt dışında çalışıp 5 senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız son 3 maça ilgi gösterdiler. Günübirlik maça gidip geldiler. Trabzonspor’da şampiyonluğun coşkusu tabii diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kast ettiğimi, takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek. Taraftarlarımızdan özellikle bir ricam var. Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Bununla alakalı olarak sizlerin de malumu, uzun zamandır hem sosyal hem de medyada yoğun olarak mesajlar vermeye çalışıyoruz'' diye konuştu.

"61 pare top atışı yapılacak"
Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara da uyarılarda bulunarak, "Coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız, üzüntüye gözyaşlarına dönüşmesin. Mesajımız şu bir birimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. Tabii böyle bir mesajı vermek, sürekli bu çağrıyı yapmak hoş bir şey değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, o silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyona olduğumuz takdirde yarın akşam ben kendilerine söz veriyorum şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Her halde 61 pare top atışı bütün silah namlularının sesinden çıkan sese bedel. 3 ayrı yerden de havai fişek gösterisi ile kutlayacağız'' ifadesini kullanıldı.

"7 yaşındaki kız çocuğu da ağlıyor, 70 yaşındaki dede de ağlıyor"
Ağaoğlu, şampiyonluğun kendisine neler hissettirdiğini şeklindeki bir soru üzerine ise, "Sorumluluğu üzerine almış uçağın pilotu biraz sıkıntılı seyahatten sonra o uçağı indirdiği zaman ona ne hissettiğini sorduğunuzda o da bu cevabı veremeyebilir. Burada sorumluluğu üstlenen insanlarız. Yönetim, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ben, hocamız ağır bir sorumluluk bu. Mesela benim hiç unutamadığım bir şey var. Daha ilk geldiğimiz 3., 4. maçtı beraberlikle sonuçlanmıştı. Tribünün arkasında 56 yaşlarında kız çocuğu sürekli ağlıyor. Annesinin kucağındaydı. Annesi, 'Kızım bana söyleme başkana söyle' dedi. Neden ağladığını sorduğumda, 'Başkanım biz neden hep kaybediyoruz.' Ama mesela gerçekten benim içime dert olmuştu. 7’den 70’e Trabzonspor’u, benliğinde içerisinde o kadar derin yaşayan bir taraftar grubuna sahibimiz ki, 7 yaşındaki kız çocuğu da ağlıyor, 70 yaşındaki dede de ağlıyor"
"Bu kadar ağır sorumluluğu olan bir görevde olduğumuz zaman duygular falan bir kenara duruyor" diyen Ağaoğlu, "Ama mesela ben yönetimde olmadığım zaman şampiyonluğa koşarken neler hissediyorsun, duygularınız neler diye soracak olursanız o duygular çok kabarık duygulardı. Şu an sinirlerim alınmış gibiyim. İş nihayete ersin o zaman hissederiz" ifadesini kullandı.

"34 sene sabır dedim"
Ağaoğlu, göreve geldiklerinde sürdürülebilir bir başarı ve şampiyonluk için 34 yıl sabır rica ettiğini belirterek, "Ama bu asla ve asla Trabzonspor’un 34 yıllık süreçte zirvenin uzağında kalacağı anlamına taşımıyor dedim. Her zaman o yarışın içinde olacağız. Sürdürülebilir başarı için, şampiyonluk için 34 yıl sabrınızı rica ediyorum demiştim. Sonunda da, '34 yıl sonraki Trabzonspor’un bütün Türkiye ayakta alkışlayacak' diye. Bugün bütün Türkiye değilse bile futbolseverler, futbolu seven insanımız tahmin ediyorum ki Trabzonspor’un bugün geldiği konumu, yaşamış olduğu süreci ve bugün içinde bulunduğu durumu herhalde takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile eminim oturarak alkışlıyorlardır" şeklinde konuştu.

Her takımın iddialı bir şekilde yola çıktığını ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi:
"Sporun içinde bu var, futbolun içinde biraz daha fazla var, Türkiye’de biraz biraz daha fazla var. Bu normaldir. Yarışın içindesiniz, iddialı bir şekilde yola çıkıyorsunuz. Onun için, yöneticilere burada büyük sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk parolası ile, “Biz bu sene şampiyon olacağız” diye yola çıktığınız zaman taraftar ve camianızı bu mesaj doğrultusunda beklenti içine sokuyorsunuz. Biz bunu hiç telaffuz etmedik. Camialar beklenti içine girdiği zaman, onu da yakalayamadığınız yerde, bu sefer de doğal olarak 'Hakem penaltı çaldı', 'Yağmur yağdı', ben fazlasını söyleyeyim; '1,5 metreden ofsayt kaldırmayan hakeme neden kaldırmadın diye sorduklarında, 'Gözüme kar tanesi girdi' diyeni de var bu ülkede."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Valizleri kaybolan yolcular tepki gösterdi Çoğunluğu Trabzonspor taraftarları olan yolcular THY yetkililerine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Valizleri kaybolan yolcular tepki gösterdi Çoğunluğu ...
Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: "Lütfen silaha sarılmayalım"
YEREL HABERLER Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka ...
Trabzonspor'da 2 eksik  
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 2 eksik  
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
YEREL HABERLER Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzonspor - Antalyaspor maçında 3 bin güvenlik personeli görev yapacak
YEREL HABERLER Trabzonspor - Antalyaspor maçında 3 bin güvenlik ...
Trabzon'da 3 bin güvenlik mensubu görev alacak
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 bin güvenlik mensubu görev alacak
Trabzon tarihi maçı bekliyor
YEREL HABERLER Trabzon tarihi maçı bekliyor
Trabzon'da uçuşlara 'sis' engeli. Antalyaspor 17.00'de Trabzon'a uçacak
YEREL HABERLER Trabzon'da uçuşlara 'sis' engeli. Antalyaspor ...
Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli Taraftarları taşıyan uçaklardan sadece 1 tanesi Trabzon'a iniş yapabildi Yoğun sis nedeniyle dün geceden bu yana çok sayıda uçak seferi iptal edildi Gün boyu sisin dağılmasıyla 48 uçak seferinin yapılacağı bildirildi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli Taraftarları ...
Trabzon´da uçuşlara 'sis' engeli
YEREL HABERLER Trabzon´da uçuşlara 'sis' engeli
Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı
Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar açılıyor
YEREL HABERLER Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar ...
Trabzonspor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi ...
Trabzon´da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
YEREL HABERLER Trabzon´da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis ...
Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri iftar ...
Trabzon'da 'şampiyonluk akını' nüfusu katladı  
YEREL HABERLER Trabzon'da 'şampiyonluk akını' nüfusu katladı  
Trabzon'da 'şampiyonluk akını' nüfusu katladı  
YEREL HABERLER Trabzon'da 'şampiyonluk akını' nüfusu katladı  
Uzungöl Ramazan Bayramı tatiline hazır Uzungöllü turizmcilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Suudi Arabistan gezisinde Suudi Arabistan ile yaşanan siyasi krizin çözülmesi durumunda bu ülkeden yoğun turist gelmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Uzungöl Ramazan Bayramı tatiline hazır Uzungöllü ...
Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun döneminde üçüncü ...
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin idmana çıktı
Bruno Peres ameliyat oldu
YEREL HABERLER Bruno Peres ameliyat oldu
Peres ameliyat oldu
YEREL HABERLER Peres ameliyat oldu
Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana ...
Abdullah Avcı’dan çağrı: "Cuma günü antrenmanda sizleri görmeyi bekliyorum"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı’dan çağrı: "Cuma günü antrenmanda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.