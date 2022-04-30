Trabzon'da 'silahla kutlama' karşıtı seferberlik



Muhammet KAÇARSelay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, lig şampiyonluğu kutlamalarında silah kullanılmaması için başlatılan seferberlik sürüyor. 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' afiş ve pankartlarıyla donatılan, 'Lütfen silaha sarılmayın' anonsları yapılan kentte, 3 bin personelle üst düzey güvenlik tedbiri uygulanacak. Duyarlılık çağrısında bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, "Mutluluğu hüzne çevirecek herhangi bir hareket veya olumsuzluğu yapmamamız lazım" dedi.

Süper Lig'de Trabzonspor'un seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlandığı karşılaşma öncesi kentte nefesler tutuldu. Hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2 milyona yaklaşan Trabzon'da, üst düzey güvenlik tedbiri uygulanacak. Polis, jandarma ve özel güvenliklerden oluşan 3 bin personelin görev alacağı kentte silahla kutlamaya karşı sıkı denetimler de yapılacak.

'LÜTFEN SİLAHA SARILMAYIN'

Cadde ve sokaklar, 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' yazılı afiş ve pankartlarla donatılırken, hoparlörlerden de 'Lütfen silaha sarılmayın' diyerek uyarı anonsları yapılıyor, tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri çağrılarda bulunuyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye hoparlörlerinden anons yaparak bayramı coşku içinde çifte bayram olarak karşılayacaklarını belirtti. Genç, anonsunda, "Coşkumuza gölge düşürmemek, sevincimizi hüzne dönüştürmemek için lütfen silaha sarılmayalım. Mutluluğumuza kurşun sıkmayalım. Bayramı neşe içerisinde birbirimize sarılarak kutlayalım" dedi.

'BİR CAN YANARSA BUNA DEĞMEZ'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da 'Mutluluğa kurşun sıkma' mottosuyla başlattıkları kampanyanın çok güzel karşılık bulduğunu söyleyerek, "Yaşayacağımız bu heyecan ve mutluluk, Allah korusun bir canın yanması söz konusu olursa buna değmez. Mutluluğu hüzne çevirecek herhangi bir hareket veya olumsuzluğu yapmamamız lazım. Bu çalışmanın, kampanyamızın Trabzon'un en ücra köşesindeki vatandaş tarafından da kabullenildiğini ve buna sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bizim mutluluğumuz bir başkasının hüznüne, acısına sebep vermesin istiyoruz" diye konuştu.

TARAFTARLARDAN ÇAĞRI

Trabzonlu Gençler Taraftar Grubu tribün lideri Mehmet Fındıkçı, insanları duyarlı davranmaya davet ederek, "İnsanlarımızdan istediğimiz şey, bütün herkes sokaklarda olacak. Sevincimizi sokaklarda sarılarak hep beraber kutlayalım. Tüm Trabzonspor taraftarından ricamız, lütfen silah kullanmayın" dedi.

Vira Taraftar Grubu lideri Savaş Özlü de "Trabzonspor bu sene şampiyon olacak. Silahımızı sevelim ama silahla asla sevinmeyelim. Başka Emir'lere kıyılmasın. Bu da Trabzon'dan bir farkındalık olsun ve Türkiye'ye yayılsın" diye konuştu.

Hüseyin Hacıoğlu da "Eğleneceksek horon, kolbastı oynayarak eğlenelim. Silah kullanmak doğru değil. Havaya silah atmak çok anormal bir şey. Kemençe çalsınlar, horon ve kolbastı oynasınlar ama lütfen silah atmasınlar" dedi.

EMİR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Trabzon'da, 11 Ağustos 2021'de, fındık bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesiyle ölen Emir Yuşa Atıcı'nın (15) ailesi, silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlatmıştı. Valilik öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor ve taraftar derneklerinin destek vererek özel paylaşımlar yaptığı kampanya büyüdü. Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, "Silahla yapılan sevincin ortadan kalkması için mücadelemize bütün gücümüzle devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Muhammet KAÇAR-Aleyna KESKİN

2022-04-30 09:50:06



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