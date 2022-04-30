Trabzon'da sis etkisini sürdürüyor, uçak seferlerinde iptaller yaşanıyor

Trabzon’da bir kaç gündür etkili olan sis nedeniyle dün geceden bu yana uçak seferlerinde iptaller yaşanıyor.

İki gündür bölgede etkili olan sis nedeniyle dün çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, bu iptallere geceden bu yana yenileri eklendi. Ankara ve İstanbul'dan Trabzon'a yapılması planlanan 4 uçak seferi sis nedeniyle iptal edilirken, iptallerin sis nedeniyle gün boyu yaşanabileceği bildirildi.

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