Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet

İHA

İmperial Hastanesi çalışanları bugün Trabzonspor forması giyerek iş başı yaptı. Resmi kıyafet yerine Trabzonspor forması giyerek mesaiye başlayan hastane çalışanlarının mutluluklarının gözlerinden okunduğu gözlendi.

Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet

İmperial Hastanesi çalışanları bugün Trabzonspor forması giyerek iş başı yaptı. Resmi kıyafet yerine Trabzonspor forması giyerek mesaiye başlayan hastane çalışanlarının mutluluklarının gözlerinden okunduğu gözlendi.
Süper Ligde bu akşam Antalyaspor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Trabzonspor’a, şehirde özel ve kamu kurumları destek vermeyi sürdürüyor.
Antalyaspor maçında 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor’a, Özel İmperial Hastanesi formalı destek verdi. Hastane çalışanları bugün Trabzonspor forması giyerek iş başı yaparken Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Mehmet Çelebi, iki bayramı bir arada yaşamak istediklerini belirterek “Özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde etmemize sadece 1 puan kaldı. İki bayramı bir arada yaşamak istiyoruz. Trabzonsporumuza bu akşam oynayacağı müsabakada başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da sis etkisini sürdürüyor, uçak seferlerinde iptaller yaşanıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da sis etkisini sürdürüyor, uçak seferlerinde ...
Trabzon'da 'silahla kutlama' karşıtı seferberlik
YEREL HABERLER Trabzon'da 'silahla kutlama' karşıtı seferberlik
Dereye düşen Bilgehan, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Dereye düşen Bilgehan, kurtarılamadı
Köprüden dereye düşerek denize sürüklenen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Köprüden dereye düşerek denize sürüklenen 11 ...
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı ...
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Ağaoğlu: Şampiyon olursak 61 pare top atışıyla kutlayacağız
YEREL HABERLER Ağaoğlu: Şampiyon olursak 61 pare top atışıyla ...
Trabzonspor, taraftarı ile buluştu
YEREL HABERLER Trabzonspor, taraftarı ile buluştu
Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla ...
Valizleri kaybolan yolcular tepki gösterdi Çoğunluğu Trabzonspor taraftarları olan yolcular THY yetkililerine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Valizleri kaybolan yolcular tepki gösterdi Çoğunluğu ...
Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka seslendi: "Lütfen silaha sarılmayalım"
YEREL HABERLER Belediye Başkanı kent hoparlörlerinden halka ...
Trabzonspor'da 2 eksik  
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 2 eksik  
Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
YEREL HABERLER Trabzon'da dev bayrakla yürüyüş
Trabzonspor - Antalyaspor maçında 3 bin güvenlik personeli görev yapacak
YEREL HABERLER Trabzonspor - Antalyaspor maçında 3 bin güvenlik ...
Trabzon'da 3 bin güvenlik mensubu görev alacak
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 bin güvenlik mensubu görev alacak
Trabzon tarihi maçı bekliyor
YEREL HABERLER Trabzon tarihi maçı bekliyor
Trabzon'da uçuşlara 'sis' engeli. Antalyaspor 17.00'de Trabzon'a uçacak
YEREL HABERLER Trabzon'da uçuşlara 'sis' engeli. Antalyaspor ...
Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli Taraftarları taşıyan uçaklardan sadece 1 tanesi Trabzon'a iniş yapabildi Yoğun sis nedeniyle dün geceden bu yana çok sayıda uçak seferi iptal edildi Gün boyu sisin dağılmasıyla 48 uçak seferinin yapılacağı bildirildi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli Taraftarları ...
Trabzon´da uçuşlara 'sis' engeli
YEREL HABERLER Trabzon´da uçuşlara 'sis' engeli
Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı
Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar açılıyor
YEREL HABERLER Sümela'da 360 tonluk kaya sabitlendi, kapılar ...
Trabzonspor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi ...
Trabzon´da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede
YEREL HABERLER Trabzon´da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis ...
Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri iftar programında bir araya geldi
YEREL HABERLER Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri iftar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.