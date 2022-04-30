Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı

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Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Rakibi karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Trabzonspor'un taraftarları ise Atatürk Alanı'nda kutlamalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'de uzun süredir liderliğini koruyan Trabzonspor ligin 35. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordomavili ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Uzun yıllardır şampiyonluğu bekleyen Trabzonsporlu taraftarlar ise Atatürk Alanı'nda toplanarak şampiyonluk kutlamalarına erkenden başladı.

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