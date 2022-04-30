Trabzonsporlu taraftarlar tarihi şampiyonluk sevincini yaşamak için tribünleri doldurdu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonsporlu taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında takımlarının Antalyaspor ile oynayacağı ve şampiyonluğu ilan etmesi için 1 puana ihtiyaç duyduğu maça yoğun ilgi gösterdi.

Bordomavili taraftarlar takımlarının ısınmak için sahaya çıktığında yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, tribünleri dolduran taraftarlar 7'den 70'e renkli görüntüler ortaya koydu. Tribünleri ve kendilerini Bordo mavili renklerle süsleyen Trabzonsporlu taraftarların coşkusu her hallerine yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.