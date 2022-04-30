Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Süper Lig´de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35´inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıktı.

Süper Lig´de 76 puanla lider bulunan Trabzonspor, bu akşam oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşısında puan kazanması halinde, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Fenerbahçe'nin sahip olduğu `ligdeki en erken şampiyonluk´ rekorunu egale edecek.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Bordo-mavili ekipte, geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanarak ameliyat olan Peres ile tedavileri süren Trondsen ve Hüseyin Türkmen kadroda yer alamadı. Öte yandan sakatlık sürecini atlatan ve bu hafta idmanlarda düz koşu yapan Nwakaeme kadroda yer aldı.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Trabzonspor´da Nwakaeme ile Denswil kart sınırında bulunuyor. Futbolcuların bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

418 GÜNDÜR EVİNDE YENİLMEDİ

Bu sezon ligde 28 haftadır liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, sahasında 418 gündür yenilmiyor. 1 yıl 1 aydır evinde mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavili takım son olarak geçtiğimiz sezonun 29´uncu haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasından bu yana sahasında sırtı yere gelmedi.

AVCI'NIN İLK HEYECANI

Trabzonspor´da 1.5 yıl önce göreve başlayan Abdullah Avcı, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile başladığı, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'la devam eden kariyeri boyunca bu akşam takımı 1 puan alması halinde ilk kez şampiyonluk kupası kaldıracak. Trabzonspor'da 10 Kasım 2021'de göreve başlayan tecrübeli teknik adam 535 günde bordo mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandıracak. Trabzonspor Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu süreçte Süper Kupa'yı müzelerine götürdü.

AĞAOĞLU'NUN ÜÇÜNCÜ KUPA BEKLEYİŞİ

2018 yılında başkan olan ve aday olduğu 2 kongrede daha yeniden başkan seçilen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üçüncü döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. 4 yıldır bordo mavili camiaya başkanlık yapan Ağaoğlu, bu süreçte müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazandırdı.

3 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DEVREDE

Süper Lig'de Trabzonspor'un seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlandığı karşılaşma öncesi kentte nefesler tutuldu. Hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2 milyona yaklaşan Trabzon'da, üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Polis, jandarma ve özel güvenliklerden oluşan 3 bin personelin görev alacağı kentte silahla kutlamaya karşı sıkı denetimler yapılıyor.

STAT HINCA HINÇ DOLDU

Trabzonspor taraftarları 41 bin 461 seyirci kapasiteli Medical Park Stadyumunu doldurdu. Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ettiği maça bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yurt içi ve yurt dışından Trabzon'a gelen taraftarlar, takımlarına destek oldu.

Mücalede öncesinde ise stat önünde mahşeri kalabalık oluşurken bordo-mavili takımı taşıyan otobüs taraftar yoğunluğu nedeniyle stada gitmekte zorlandı.

POLİSTEN TARAFTAR PROVASI

Karşılaşma öncesinde maçta görevli olan güvenlik ekipleri saha içinde uygulamalı prova yaptı. 40 binden fazla taraftarın sahaya girişini ve zemine zarar vermesini engellemek üzere çember oluşturarak prova yaptı.

AĞAOĞLU´NDAN TARAFTARA VİDEOLU MESAJ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla taraftarlara kutlamalarda silah kullanılmaması çağrısı yaptı. Başkan Ağaoğlu taraftarlara, "Coşkumuzu tribünde, sokaklarda, şehrin caddelerinde ve evlerimizde doyasıya yaşayalım. Bu kutlu günde yalnızca birbirimize sarılalım. Biz o gün şampiyonluğu 61 pare top atışıyla sizler için kentte kutlayacağız. Sizlere sözüm olsun" ifadelerini kullandı.

TRİBÜNDE KOREOGRAFİ

Tribünlerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın aslan, kartal ve kanarya avladığı anların koreografisi ile üzerinde, "Üzülme davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır" yazılı Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetici Ertuğrul Doğan'ın havalimanında çekilen bankta yatarken ve otururken fotoğraflarına yer verildi.

4 BAKAN ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bordo mavili takımın bu akşamki heyecanını paylaşmak için akşam saatlerinde kente geldi. Bakanlar, karşılaşmayı tribünlerden takip etti.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

2022-04-30 20:44:28



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