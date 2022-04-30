Stada giremeyen binlerce taraftar dev ekranlardan maçı izlediler Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde Antalyaspor maçını izleyerek eski anılarını tazelediler

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan TrabzonsporAntalyaspor maçını tribünden izleyemeyen binlerce taraftar, şehir merkezinde iki ayrı noktada oluşturulan meydanlarda takımlarını desteklediler.

Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip ettiler. Bazı taraftarlar iftarlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle meydanlarda açarken, çoğunluğu ise restoranlarda ve lokantalarda yemek yiyerek maç saatini bekledi. Bordomavili taraftarlar, iftarını açtıktan sonra karşılaşmayı dev ekrandan izlediler. Karşılaşmanın hemen başında Cornelius’un şampiyonluğu ilan eden golü sonrası ise taraftarlar büyük sevinç yaşadılar.

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