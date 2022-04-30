Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu Atatürk Alanı’nı dolduran 10 binlerce taraftar havadan görüntülendi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan TrabzonsporAntalyaspor maçını tribünden izleyemeyen binlerce 10 binlerce taraftar, şehir merkezindeki Atatürk Alanı’nı doldurdu. Taraftarların doldurduğu alan havadan görüntülendi.
Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip ettiler. Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı. O anlar havadan görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.