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Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor!

DHA

Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor!


Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor: 2-2Maçın bittiğini zanneden yüzlerce taraftar sahaya girdi
Taraftarların tribüne gönderilmesinin ardından maç kaldığı yerden devam ettiTRABZON, (DHA)
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Serkan Ok 
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Denswil (Dk. 86 Serkan Asan), Puchacz, Siopis (Dk. 59 Bakasetas), Visca, Hamsik (Dk. 73 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür, Djaniny (Dk. 73 Kouassi), Cornelius (Dk. 86 Koita)
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 73 Gökdeniz Bayrakdar), Veysel Sarı, Naldo (Dk. 86 Kudryashov), Güray Vural, Fredy, Martins, Ndao (Dk. 73 Sinan Gümüş), Doğukan Sinik (Dk. 46 Ghacha), Adriano (Dk. 86 Floranus), Wright
GOLLER: Dk. 3 Cornelius, Dk. 62 Dorukhan Toköz (Trabzonspor) Dk. 51 Ndao, Dk. 80 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Visca, Hamsik, Bakasetas (Trabzonspor) Veysel Sarı, Naldo, Ndao (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig´in 35´inci haftasında lider Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
3´üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Djaniny´nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aldülkadir Ömür, pasını bekletmeden içeriye çıkardı. Kalecinin müdahale edemediği topa altıpas önünde Cornelius dokundu ve boş durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
42´nci dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Wright´ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan topla buluşan Ndao´nun şutunu kaleci Uğurcan Çakır çıkarmayı başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
45+2´nci dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Adriano´nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Wright´ın sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etmeyi başardı.
İlk yarı bordo-mavililerin 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.
49´uncu dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Aldürkadir Ömür´ün sert şutunu kaleci çıkarmayı başardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Cornelius, pasını bekletmeden sağ tarafındaki Visca´ya bıraktı. Visca´nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
51´inci dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ghacha´nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Wright, pasını içeriye çevirmek istedi ancak Hamsik´e çarpan top Ghacha´nın önünde kaldı. Ghacha´nın içeriye çevirdiği topu altıpas içinde Ndao dokunarak ağlara gönderdi: 1-1.
54´üncü dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Siopis´in müdahalesiyle ceza sahası içinde Ndao yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
56´ncı dakikada Fredy´nin kullandığı penaltı vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Uğurcan Çakır gole izin verdi.
62´nci dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aldülkadir Ömür´ün havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dorukhan Toköz gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
80´inci dakikada Antalyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerde defanstan seken top, ceza yayı içinde Güray Vural´ın önünde kaldı. Güray´ın şutunda altıpas önünde Wright topa ayak koyarak kontrol etti. Wright´in boş durumda şutunda top filelerle buluştu: 2-2.
Karşılaşma 2-2´lik eşitlikle sona erdi.
MAÇ BİTTİ ZANNEDEREK SAHAYA GİRDİLER
Karşılaşmanın 90+5´inci dakikasında taraftarlar, hakemin çaldığı düdükle karşılaşmanın bir anda bittiğini zannederek sahaya girdiler. Yüzlerce taraftarların bir anda sahaya dolmasıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan yoğun anonsların ardından taraftarlar tekrar tribünlere döndüler. Karşılaşma yaklaşık 5 dakikanın ardından kaldığı yerden devam etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA
2022-04-30 22:39:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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