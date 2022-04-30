Trabzonspor 38 yıl aradan sonra şampiyon oldu Bordo-mavililer Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 22 berabere kaldı. Bu sonuçla bordomavililer 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bordomavililer, en son 19831984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. Maçın son anlarında bordomavili taraftarlar mücadelenin sona erdiğini düşünerek sahaya girince, maç kısa bir süre durmak zorunda kaldı. Taraftarların sahanın dışına çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Ardından bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordomavililer şampiyonluk sevinci yaşamaya başladı.

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