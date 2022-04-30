Trabzonspor'u kurtardığı penaltı ile şampiyonluğa taşıdı, sevincini bu tweetle paylaştı

Antalyaspor ile oynanan maçta kurtardığı penaltı ile takımını adeta şampiyonluğa taşıyan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevincini bordomavili taraftarlar ile paylaştı.

Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabı Twitter hesabından "Kazım Koyuncu’ya, Dozer Cemil’e, selam olsun Özkan Sümer’e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon’u, Trabzonspor’u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im selam olsun! Şampiyon Trabzonspor" paylaşımı ile şampiyonluğu duyurdu.

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