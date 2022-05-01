Uğurcan Çakır: "Şampiyonluk Trabzon halkına, taraftarlarına armağan olsun"

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, maç sonu yaptığı açıklamada, “Şampiyonluğu Trabzonspor halkına ve taraftarına armağan ediyorum” dedi.

Medical Park Stadyumu'nda Antalyaspor’la oynanan maçta 22 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen bordomavili ekibin takım kaptanı Uğurcan Çakır, maç sonu soyunma odasında şampiyonluğu değerlendirdi. Maçta bir penaltı kurtaran başarılı kaleci Uğurcan Çakır, “Öncelikle çok mutluyum bütün Trabzon halkına, Trabzon taraftarlarına armağan olsun. Takım arkadaşlarıma, bütün ekibe çok teşekkürler, çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu güzel duyguları hepsine armağan ediyoruz. Onlar sayesinde bu şampiyonluk geldi, hepsine sevgiler selamlar” ifadelerini kullandı.

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