Şampiyondan soyunma odası pozu

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Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor, 22 berabere kalarak Şampiyonluğu garantiledi. Müsabaka sonrası bordo mavili futbolcular ve teknik heyet maç sonu soyunma odasında şampiyonluk pozu verdi. Şampiyonluk poz Trabzonspor’un resmi Twitter hesabından, "Sevdasıyla, davasıyla, tutkusuyla" yazılarak paylaşıldı.

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