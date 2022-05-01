Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından



Aleyna KESKİN Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Süper Lig'de Trabzonspor, 2-2 berabere kaldığı Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin şu andaki en iyi formasyona sahip rahat topa sahip takımı ile oynadıklarını belirterek, "Beklerini içeri sokuyorlar. Benim daha önce denediğim bir oyundu. 3, 2, 5 formasyonunu alıyorlar. Onlar açısından rahat, özgüvenli oynayıp Trabzonspor´u yenmek istiyorlar. Bu çok normal. Ama bence gerginliğe gerek yok. Biz özellikle sene başından itibaren artık finalin ucuna geldiğimiz zaman ister istemez oyuncuların performanslarında da bir takım dalgalanmalar olabiliyor. Ama ona rağmen yine ayakta kaldık ve gerekli sonucu aldık. Geçen sene ilk geldiğim senenin sonuydu. Son maçtı. Gençlerbirliği maçını kazanmıştık. Odamda oturuyordum. Televizyonda Beşiktaşlılar seviniyordu. Soyunma odasına girdim. Son maçtı. Beşiktaşlılar seviniyor bende bir sene evvel oradaydım dedim. Onların şampiyonluğunu tebrik ediyoruz dedim. Önümüzdeki sezon da Trabzonspor şampiyon olacak. Şimdi tatile gidiyorsunuz. Tatilden bu şekilde dönün dedim. Bunlar kayıtlarda var. Haziran 28 ilk antrenman. Trabzonspor´un geninde şampiyonluğa oynamak vardır. Trabzonspor bu sene şampiyon olacak dedim. Bu bir inanmışlığın sonucu. 34 hafta oyun olarak çok dengeli planlı ve organize bir şekilde geldik. 28 haziranda start verdiğimizdeki ilk antrenmandaki sözlerim bu şekildeydi" dedi.

"ÖNÜMÜZDE BİR KUPA DAHA VAR, ONA ODAKLANACAĞIZ"

Yakaladıkları noktanın kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Avcı, "Özellikle geçen sene yarışırken bu senenin hem transfer planlamasını hem de sezon başı planlamasını, kamp planlamasını ve oyun formasyonundaki planlamayı yaptık. Sayın başkan burada. Bu konuda doğru organize olduk. Ve hızla mesafe kat ettik. Ligde erken yol almak çok önemliydi. İstanbul takımlarının hiç birine maç kaybetmedik. Ligin rekabeti bence saygıdan geçiyor. Benim için bu sene şampiyonluk kadar değerli olan sayın Ali Koç´un Trabzonspor´un oyununa ve emeği ile ilgili söylediği sözler. Burak Elmas´ın söylediği sözler, Ahmet Nur Çebi´nin söylediği sözler aslında benim ve Trabzonspor´un ne kadar güzel işler yaptığının bir göstergesiydi. Onun için bazen oyunu kaybedersin, bazen şampiyonluğu kaybedersin ama saygıyı hiçbir zaman kaybetmemek en güzeliydi bence. Onun için onlara da teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu´na ve yönetim kuruluna da bize sağladıkları ortam ve enerji için teşekkür ediyorum. Ertuğrul Doğan´a bize sağladığı ortam maddi manevi destekleri ve enerjisi ile teşekkür ediyorum. Beni buraya transferimde ikna ederek getirdi. İyi ki getirmiş. Onun için bu duyguları karşılıklı yaşadık. Bütün dünyadaki Trabzonsporlulara sezon başında da söylediğimiz gibi iyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz demiştik. Bugün geldiğimiz nokta da bu. Emek veren çimcisinden çaycısına kadar ve özellikle taraftarımız sene başından itibaren takımımızla çok güzel bir enerji oluşturdu. Savunmayı hücumu beraber yaptık. Onların yaşadıkları birçok geçmişten kalan olumlu olumsuz duyguları var. Bu şampiyonlukla beraber bu duygularının da daha iyi bir şekilde dengelenip oturacağını da düşünüyorum. Onun için bütün Trabzonspor sevdalılarına hayırlı olsun. Şimdi önümüzde bir kupa daha var. Ona odaklanacağız. İki gün izin yapıp yorgunluklarımızı atıp kupadaki hedefimize ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.

"BAŞKAN BANA 6 AYDA BİR KUPA ALIYORSUN DİYOR"

Abdullah Avcı´ya şampiyonluk sonrasındaki kariyer hedefleri sorusu yöneltildi. Avcı, "İlkemizde biraz bakış açıları farklı. Kupayla değerlendiriliyor ama aslında Abdullah Avcı son 6-7 senesinde yarışan, puan ortalaması en yüksek teknik direktör. Allah bana bugün bunu nasip etti. Hem de büyük bir camiada nasip etti ama ben Türk futbolunun her kademesinde çalıştım ve oynadım. Bugün böyle bir teknik direktör profili aslında yoktur. Yardımcı asistan koçluğu, altyapılarda teknik sorumluluk yaptım, genç milli takımlarda çalıştım, 2´nci ligden bir takımla lige çıktım, A Milli takımı çalıştırdım. Bu bence hayatta biraz doğru dürüst ve samimi şekilde davranıyorsan hayat sana fırsatlar veriyor. Bugün için itibariyle Trabzonspor´da Süper Kupa´yı yaşadım, şimdi Süper Lig´i yaşadım. Umarım Türkiye Kupası´nda da yaşayacağız. Başkan bana `6 ayda bir kupa alıyorsun´ diyor. Ben de, `20 sene çalıştım, belki de şimdi karşılığını alıyorum´ demiştim. Abdullah Avcı ekibiyle beraber çalışmaya ve üretmeye devam edecek. Çalışmadan, üretmeden, iletişim kurmadan hiçbir karşılığı yok. Bu oyun artık yerinde durmuyor. Ahmet´in çıkıp yerine Mehmet´in girdiği bir organizasyondur. Kulübün içi de sahanın içi de bir organizasyondur. Ben de bununla ilgili devamlı kendimi ekibimle beraber geliştirmeye çalışıyorum. Eğer bir gün bunu hissetmezsem o zaman çekilirim. Üretmeye ve yarışmaya devam edeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"REKORLARIN KIRILDIĞI BİR TRABZONSPOR VAR"

Şampiyonluk sezonunun değerlendirmesi istenen Abdullah Avcı, "Çok hırçın şeyle karşılaşmadık. 18 ay önce gelmiştim, bu sene de toplam 2 mağlubiyetimiz var. Ne oyun ne de skor olarak çok dalgalanan bir Trabzonspor olmadı. Bugün itibariyle baktığında birçok istatistiki rekorların kırıldığı bir Trabzonspor var. Aslında şehrimizin kanının çok hızlı aktığı, ileride anlatacağım çokça esprili hikayeler var. Hiç kaygım olmadı. 3 beraberlik aldık. Futbolun içinde bunlar çok normal şeyler. Biz Avrupa´nın puan ortalamasında da olan bir takımız. 3 beraberlik üst üste alınabilir. Ben 4 penaltıyla 2 maç kaybettim. Bunlar bu işin içinde var. Bir tanesi de kendi kalemizeydi. Onun için ben kaygı yaşamadım. Şehirde zaman zaman olumsuz duygu ve düşünceler olabilir. Ben de bu olumlu bakışımı dışarıya yansıtmaya çalıştım. Taraftarlarımız da buna çok olumlu tepkiler verdiler ve hep destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

GROENENDIJK: ŞAMPİYONLUĞU EN İYİ HAK EDEN BİR RAKİPTİ

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk da Trabzonspor´u tebrik ederek sözlerine başladı. Groenendijk, "Bu sene en iyi futbol oynayan ve bu şampiyonluğu en iyi hak eden bir rakipti ve onlara karşı mücadele ettik. Ancak bugün sahada Antalyaspor çok daha iyi bir oyun ortaya koydu. Ve daha iyi olan taraf Antalyaspor´du. Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Penaltıyı kaçırdık. Ofsayttan dolayı sayılmayan golümüz var. Bugün taktiksel olarak bütün varyasyonları denedik. Maçı domino ettik diyebilirim. Atak hücum defans anlayışımızda her şey maksimum seviyede en üst düzeyde yapıldı. Oyuncu gurubumu ayriyeten tebrik ediyorum. Böyle bir atmosferde oynamak zordur. Ve böyle bir atmosferde bu şekilde iyi bir futbol sahaya yansıtmak kolay iş değil. Bir da ayrıca takımım için tebrik edilmesi gereken bir taraftır. Kayserispor maçı istediğimiz gibi geçmedi. Futbol ve skor anlamında. Böyle bir maçtan sonra bu atmosferde böyle bir geri dönüş yapmak ve maçı kaçırmak bizim için müthiş bir geri dönüş olarak sayılabilir. Trabzonspor´u tekrar tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonlukları var. Kendimize bakacak olursak gördüğünüz gibi iyi oyun hak edilmiş bir puan. Kaçırılmış bir galibiyet. Güzel günler yakın Antalyaspor için" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdullah Avcı açıklaması

Alfons Groenendijk'in açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN

2022-05-01 01:30:13



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