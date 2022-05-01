Trabzonsporlu futbolcular hem röportaj verdi, hem eğlendi, hem de şampiyonluğu kutladı



Selçuk BAŞAR İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / TRABZON, (DHA) -Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da futbolcular açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan, "Bu duygular anlatılmaz yaşanır. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Malzemecisinden başkanına kadar herkes hak etti. Çok kritik maçlar kazandık. Böyle bir kadronun içerisinde Trabzonspor'da şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Trabzonspor'a Türk futbolunun ihtiyacı var. O yüzden bu şampiyonluğun bazı şeylerin habercisi olacağını söyleyebilirim" dedi.

Kaleci Uğurcan Çakır, "Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Vicdanımız çok rahat. Şimdi keyfini çıkartacağız. Bütün taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.

Dorukhan Tököz ise, "Sezonun başından beri çok iyi bir takımımız var. Biz hak ederek şampiyon olduğumuzu düşünüyoruz. Çok iyi bir sezon geçirdik. Trabzon´a ve taraftarımıza armağan olsun" şeklinde konuştu.

Marek Hamsik de, "Kariyerim boyunca burada ilk şampiyonluğumu yaşayacağımı tahmin etmem imkansızdı. Ama buradayız şu an. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Bu insanlara bu mutluluğu verebilmek inanılmaz bir duygu. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bunu çok daha yıllar boyunca yaşayacağız" dedi.

Denswil de, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Sezon başında başladığımızda hedefimiz buydu zaten. Uzun bir sezon boyunca yaptığımız çalışmaların sonucunda hak edilmiş bir şampiyonluktu" diye konuştu.

Bakasetas, "Söylenecek şeyleri tarif edebilmek çok da kolay değil. Şu an burada bu insanlara bu mutluluğu verebilmek benim için çok ayrı bir duygu. Herkesi tebrik etmek istiyorum, bütün takım arkadaşlarımız. Oynayan oynamayan herkesin burada çok büyük payı var. Hepsine çok teşekkür etmek ve gurur duyduğumu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Siopis de, "Çok çaba gösterdik, bütün arkadaşlarımızın çok emeği var burada. İnsanlar sahaya girdiğinde şampiyonluğu kazandığı anda ki mutluluğu hep birlikte gördük. Duygular çok yoğun olduğunda hiç bir şey hissedemezsiniz, bende bir şey hissedemiyorum. Taraftarlarımız ile birlikte bunu hep birlikte kutlayacağız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyuncuların açıklamaları

Oyuncuların sevinç anları

Oyuncuların şakalaşmalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2022-05-01 01:49:15



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