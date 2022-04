Ahmet Ağaoğlu: Temennim, gelecek sezon ligde güçlü rakiplerle mücadele etmek

Aleyna KESKİN Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önümüzdeki sezon benim en büyük temennim çok daha güçlü rakiplerle Süper Lig'de mücadele etmek. Biz ancak bu şekilde Süper Lig'in kalitesini ve gücünü yukarıya taşır ve ligin marka değerini arttırabiliriz" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başarının mimarının Abdullah Avcı olduğunu belirterek, "En büyük pay sahibi olan oyuncularımız teknik heyetimiz tüm personelimiz. Bu camia bu günleri görebilmek için hepimiz çok uzun bir süre bekledik. Biz bir duvar ördük ve ben o duvarda sadece bir tuğlayım. Eğer bütün camia birlik ve beraberlik içinde olmasa en ufak bir sarsıntıda göğüs gereceğine arkasını dönüp giderse ki geçmişte bunların maalesef örneklerini yaşadık. Bu senede daha doğrusu 2019 ve 2020'den sonra herkesin beklentisi Trabzonspor bir 10 sene daha geriye giderdi. Hocamızla anlaştıktan sonra bazılarının garibine gitmiş olabilir. Hocamız geçen sene şubat ayında önümüzdeki senenin planlamalarını yapıyoruz sözlerini sarf etti. Hocam bu sezon devam ediyor dediler. Sezon devam ederken de planlamanızı yapabilirsiniz. Bizim bugün bu noktaya gelmemizde en büyük etken şubat ayında planlamamızı hocamızla birlikte yapmamız. Mart ayında hocamız listeyi verdi. Biz nisan mayıs ayında hocamızın istediği oyuncuların yüzde seksenini kadromuza dahil etmiştik. Bir Marek Hamsik ile Cornelius kalmıştı. Onların da Avrupa şampiyonasında milli takımda olmalarından dolayı. Milli takımdaki görevleri bittikten sonrada hemen onlara imzayı attırdık. Ayrıca Mart ayında Trabzonspor'un kamp tarihi belliydi. Bu sene de belli. Tarih ve yer de belli. Hazırlık maçlarının programı da belli. Türkiye'de bu kronikleşmiş bir vaka. Bizim kimseyle hesabımız yok biz önümüze bakıyoruz. Üzerimize geldikleri zaman da önümüze bakacağız. Biz bundan bir buçuk ay önce hocamızla planlamamızı yaptık ve uygulamaya her yönü ile başladık. Şampiyonlar ligi hedefi doğrultusunda da planımız hocamızın kafasında belli. Trabzonspor'un başarısında farklı şeyleri aramaya gerek yok. Sadece Trabzonspor'un yaptıklarını yapın sizde başarılı olursunuz" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEZON TEMEMNİM GÜÇLÜ RAKİPLERLE MÜCADALE ETMEK'

'Plan ve programınız yoksa, önceden yol almadıysanız bu işlerin altından kalmanız mümkün değil' diyen Ağaoğlu, "Bugün gelmiş olduğumuz nokta bizim bu. Maç kaybedebilesiniz puan kaybedebilirsiniz ama mücadeleyi bıraktığınız anda umutsuzluğa kapıldığınız anda her şeyiniz kaybedersiniz. Bu Trabzon artık öyle bir Trabzon değil. Trabzonspor rakiplerinin de güçlü olması ile güçlenen bir takımdır. Önümüzdeki sezon benim en büyük temennim çok daha güçlü rakiplerle Süper Ligde mücadele etmek. Biz ancak bu şekilde Süper Ligin kalitesini ve gücünü yukarıya taşır ve ligin marka değerini arttırabiliriz. Sizlerde dışarıdan fark ettiniz mi bilemiyorum. Ben de uzun yıllar 32 senedir Trabzonspor'da yönetici olarak çalıştım. Ben hiç bir dönemde hiçbir süreçte hocasına bu kadar saygılı ve hoca ile uyumunun bu kadar üst düzeyde olduğu bir sezon yaşamadım. Bunun için hocama da bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BELKİ BİR GÜN BUNUN HİKAYESİNİ YAZACAĞIZ'

Maçta açılan afişte Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile fotoğrafı sorulan Ağaoğlu, "Havaalanındaydık. CAS duruşmasından sonra karayoluyla Cenevre'ye geldik. O arada duruşma uzadığı için son uçağı kaçırmıştık. Ertesi gün Erzurumspor maçı vardı ve yetişmemiz lazımdı. En yakın hangi havaalanında gidebiliriz diyerek Fransa'daki Lyon havaalanına gittik ve sabah 4 uçukta bir uçak kalkacaktı. 10 civarında havaalanına vardığımızda her yer kapalıydı ama yorgunduk. Bir arkadaşımızın çektiği daha sonra sosyal medyaya düşen ve 2 sene önce yine o fotoğraf. İdareci olmak farklı bir şey. O yazılanlar ne kadar etkilediyse bugün o tabloyu gördüğümüz zaman, zaman içerisinde ne kadar şeyin değiştiğini görebiliyorsunuz. Toplumun zaman içerisinde sizin yaptığınız pozitif şeyleri nasıl değerlendirdiğini de çok daha iyi realize edebiliyorsunuz. 1 buçuk sene önce ara transfer döneminde Ertuğrul bey ile benim o fotoğrafımı sosyal medyada paylaşıp 'transfer dönemi bitiyor, yönetim uyuyor' deniliyordu. Belki bir gün, 10 veya 15 sene sonra bunun hikayesini yazacağız. Gerçekten kolay olmadı. Zorlayan şey, olan şeyi yaparken karşılaştığınız engeller. Sizi sürekli olarak zora ve yanlışa iten engeller. Bu laflarımı belki ileride açacağım ama ısrarla sizi yanlışa iten etkenlerden uzak durunca bu günlere geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

