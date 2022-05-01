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Trabzonsporlu futbolculardan maç sonu şampiyonluk açıklamaları

İHA

Antalyaspor ile 22 berabere kalarak Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un oyuncuları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu futbolculardan maç sonu şampiyonluk açıklamaları

Antalyaspor ile 22 berabere kalarak Süper Lig’de matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un oyuncuları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig’in 35. Haftasında Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor, 22 berabere kalarak şampiyonluğu garantiledi. Müsabaka sonrası açıklama yapan Bordo Mavili futbolculardan Yusuf Erdoğan, "Bu duygular anlatılmaz yaşanır. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Malzemecisinden başkanına kadar herkes hak etti. Çok kritik maçlar kazandık. Böyle bir kadronun içerisinde Trabzonspor’da şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Trabzonspor’a Türk futbolunun ihtiyacı var. O yüzden bu şampiyonluğun bazı şeylerin habercisi olacağını söyleyebilirim" dedi.
Şampiyonluğu hak ettiklerinin altını çizen başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ise “Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Vicdanımız çok rahat. Şimdi keyfini çıkartacağız. Bütün taraftarlarımıza armağan olsun” ifadelerini kullandı.
Maçın 2. golünü kaydeden Dorukhan Toköz ise çok iyi bir sezon geçirdiklerine dikkat çekerek “Sezonun başından beri çok iyi bir takımımız var. Biz hak ederek şampiyon olduğumuzu düşünüyoruz. Çok iyi bir sezon geçirdik. Trabzon’a ve taraftarımıza armağan olsun” diye konuştu.
Slovak yıldız Marek Hamsik de kariyeri boyunca ilk şampiyonluğunu Trabzonspor’da yaşadığını ifade ederek “Kariyerim boyunca burada ilk şampiyonluğumu yaşayacağımı tahmin etmem imkansızdı. Ama buradayız şu an. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Bu insanlara bu mutluluğu verebilmek inanılmaz bir duygu. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bunu çok daha yıllar boyunca yaşayacağız” şeklinde konuştu.
Başarılı defans oyuncusu Denswil de tüm takım arkadaşlarını tebrik ederek “Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Sezon başında başladığımızda hedefimiz buydu zaten. Uzun bir sezon boyunca yaptığımız çalışmaların sonucunda hak edilmiş bir şampiyonluktu” dedi.
Bordo mavili ekipte şampiyonluk yaşamanın farklı bir duygu olduğunun altını çizen Yunan yıldız Bakasetas ise “Söylenecek şeyleri tarif edebilmek çok da kolay değil. Şu an burada bu insanlara bu mutluluğu verebilmek benim için çok ayrı bir duygu. Herkesi tebrik etmek istiyorum, bütün takım arkadaşlarımız. Oynayan oynamayan herkesin burada çok büyük payı var. Hepsine çok teşekkür etmek ve gurur duyduğumu söylemek istiyorum” ifadelerini kullanırken Siopis ise “Çok çaba gösterdik, bütün arkadaşlarımızın çok emeği var burada. İnsanlar sahaya girdiğinde şampiyonluğu kazandığı anda ki mutluluğu hep birlikte gördük. Duygular çok yoğun olduğunda hiç bir şey hissedemezsiniz, bende bir şey hissedemiyorum. Taraftarlarımız ile birlikte bunu hep birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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