Trabzon’daki Ayasofya Camii rengarenk

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Ortahisar Ayasofya Camii, baharın gelmesiyle bahçesindeki çiçeklerle kartpostallık bir görüntü oluştururken, Ramazan ayı nedeniyle ziyaretçileri eksik olmuyor.

Trabzon’da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya camii, baharın gelmesiyle yurt içinden gelenlerin yanı sıra ve Arap turistlerin tercih ettiği tarihi eserler arasında yer alırken bahçesindeki rengarenk çiçekler camiye farklı bir hava katıyor.

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