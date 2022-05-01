Trabzon mutluluğa kurşun sıkmadı, şampiyonluk sevinci hüzne dönüşmedi Trabzonspor Kulübü, Valilik, Belediyeler ve STK’ların destek verdiği “Mutluluğa kurşun sıkma” kampanyası sonuca ulaştı Şehirde acı ve hüzne neden olacak yorgun mermi vakaları yaşanmadı

Süper Lig'de Trabzonspor dün akşam seyircisi önünde Antalyaspor'la 22 berabere kalarak aldığı 1 puan ile şampiyonluğunu ilan ederken, şampiyonluk kutlamaları sabaha kadar sürdü. Şehirde şampiyonluk sevincinin hüzne dönüşmemesi için maçtan haftalar önce başlatılan “Mutluluğa kurşun sıkma” kampanyası sonuç verdi ve acıya neden olacak silah ve kurşun atma sonrası görülen yorgun mermi vakaları yaşanmadı.

Hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yoluyla şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenler maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Yaşanacak coşkuyu ve duygu yoğunluğunu düşünen Trabzonspor Kulübü, Valilik, Büyükşehir ve Ortahisar Belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, yazılı ve görsel basın ve taraftar grupları; maç öncesi sevincin hüzne dönüşmemesi ve geçmişte yaşanan yorgun mermi vakalarının yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi.



Göztepe maçı sonrası harekete geçildi

Trabzonspor’un şampiyonluğa adım adım yaklaştığı ve rakiplerine karşı puan farkını açtığı Trabzon’da 42 kazanılan Göztepe maçı sonrası Trabzon’un Ortahisar ve Yomra ilçesinde yaşanan 2 ayrı yorgun mermi vakasında otomobiller zarar gördü, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Bu olay sonrası Valilik şampiyonluk durumunda benzer sorunların yaşanmaması için harekete geçti. 15 yaşındaki evlatları Emir Yuşa Atıcı’yı Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de, fındık bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesiyle kaybeden ailesi, silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattı. Valilik öncülüğündeki kampanyaya tüm kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor ve taraftar dernekleri destek verdi.



Afişler asıldı, hoparlörlerden anonslar yapıldı

İl genelinde cadde ve sokaklar, 'Mutluluğa kurşun sıkma' yazılı afiş ve pankartlarla donatılırken, belediye hoparlörlerinden de “Lütfen silaha sarılmayın” anonsları yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yapılan çağrıların sonuç verdiğini ve şampiyonluk kutlamalarında tatsız bir olay yaşanmadığını belirterek “ ‘Mutluluğa kurşun sıkma' mottosuyla başlattığımız kampanya çok güzel karşılık buldu ve herkes buna sahip çıktı. Çok şükür şuana kadar ilimiz genelinde şampiyonluk sevincini hüzne dönüştürecek bir olay yaşanmadı. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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