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Ağaoğlu'ndan 'Mutluluğa kurşun sıkmayan' taraftarlara teşekkür

DHA

Ağaoğlu'ndan 'Mutluluğa kurşun sıkmayan' taraftarlara teşekkür


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonluğu silahla kutlamayan ve mutluluğa kurşun sıkmayan tüm taraftarlara teşekkür ederim" dedi.
Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021-22 sezonunun bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu yazılı mesaj yayınladı. 
Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası çok sayıda tebrik mesajı aldığını belirten Başkan Ağaoğlu, "Trabzonsporumuzun şampiyonluğunu ilan etmesinin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden, sayısız kişi ve kurumdan tebrik mesajları aldım. Her şeyden önce sosyal medya, telefon, mesaj ve mail kanalıyla bana ve kulübümüze ulaşarak sevincimizi paylaşan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize; spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. 
"HERKES TAKDİR EDİYOR"
Bordo mavili ekibin başarısının tüm kamuoyunca bilindiğini ve takdir topladığını belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor´un şampiyonluğunu yaşamak; üstelik bu onura kulübün başkanı sıfatıyla nail olmak, benim için başlı başına büyük bir kıvanç vesilesidir. Ancak gelen kutlama mesajlarında yapılan ortak bir vurgunun dikkatimi çektiğini ve beni ziyadesiyle mutlu ettiğini söylemeliyim. Kamuoyu, Trabzonspor´un bugün elde ettiği başarının, seneler önce ortaya koyduğumuz ve uyguladığımız uzun vadeli planlama ve stratejinin sonucunda gerçekleştiğinin ziyadesiyle farkında. Herkes bunu görüyor ve takdir ediyor. Bu farkındalık, dün geceden beri şahsıma ve kulübüme gelen tüm tebrikleri benim için daha bir anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı. 
"MUTLULUĞUMUZA KURŞUN SIKMADIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettikten sonra havaya ateş etmeyen ve birbiriyle kucaklaşan tüm taraftarlara teşekkür eden Ağaoğlu, "Ben bu güzel ilgi ve teveccühe mazhar olurken, benim de gönülden teşekkür etmek istediklerim var, en başta Trabzonspor taraftarları. Senelerdir bu vuslatın ateşiyle yanan, umutla bekleyen, mücadelesinden vazgeçmeyen taraftarlarımız dün gece hak ettiği mutluluğu sonuna kadar yaşadı. Şampiyonluğu silaha değil, birbirlerine sarılarak kutladıkları, mutluluğumuza kurşun sıkmadıkları için hepsine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Taraftarlarımız elbette önümüzdeki günler, haftalar boyunca şampiyonluğu kutlamaya devam edecek! Bundan sonra da kutlamaların sevdiklerimize sarılarak süreceğine inanıyorum" dedi. 
Başkan Ağaoğlu, şampiyonluk gününde destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da teşekkür ederek, "Son olarak, bu büyük günün hazırlık aşamasında, yönetsel süreçlerde bizlerin işini kolaylaştırmak için canla başla uğraşan Trabzon Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere bu kutlu günümüzde yanımızda olan, destek olan tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. 
 DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-02 12:04:31

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